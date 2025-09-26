БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Водната криза в Брезник ще продължи поне до лятото...
Чете се за: 04:57 мин.

ЗАПАЗЕНИ

След смъртта на 6 деца: Румъния разследва предполагаема бактериална инфекция в болница в Яш

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 02:15 мин.
По света
Запази
Снимка: илюстративна
Слушай новината

Румънската Дирекция за обществено здраве в североизточния румънски окръг Яш започна епидемиологично разследване в Детската болница "Св. Мария" за възможно огнище на бактериални инфекции, след като шест деца починаха през последните дни в интензивното отделение на лечебното заведение, съобщава телевизия "Диджи 24".

Представител на болницата уточни, че става дума за вътрешноболнична инфекция с бактерията Серация марцесценс (Serratia marcescens), която "при пациенти с отслабен имунитет може да причини респираторни и уринарни инфекции, както и инфекции от типа на сепсис, с изключително агресивно и бързо развитие".

Той посочи, че първият случай е регистриран на 7 септември, а други шест - на 16 септември.

"Първият случай беше на 7 септември. В момента, в който имахме три случая, обявихме огнище и взехме мерките, които се налагат, а именно ограничаване на приема в корпуса на интензивното отделение и допълнителни инструкции на персонала за хигиената на ръцете и методите на почистване. На 16 септември се появиха следващите случаи и засилихме мерките, като информирахме, че повече няма да приемаме пациенти от други окръзи", обясни цитираният представител.

Интензивното отделение на Детската болница "Св. Мария" вече е затворено, след като и други пациенти са били диагностицирани със същата бактерия, информира сайтът "Хотнюз".

Починалите деца са били на различна възраст - от новородени до 8-годишна възраст, и са имали тежки съпътстващи заболявания, включително менингит, конвулсивен синдром, епилепсия и други.

Изданието отбелязва, че интензивното отделение е продължило да функционира и след появата на първите случаи и е било затворено за пациенти чак в сряда, 24 септември.

Според представените от болницата данни общо 9 деца са били заразени с бактерията Серация марцесценс.

#вътреболнична инфекция #смърт на 6 деца #румъния

Последвайте ни

ТОП 24

Инцидент с пътник спря електрозахранването на метростанция "Сердика 2"
1
Инцидент с пътник спря електрозахранването на метростанция...
Световно първенство по волейбол: САЩ - България 2:3 (ГАЛЕРИЯ)
2
Световно първенство по волейбол: САЩ - България 2:3 (ГАЛЕРИЯ)
България се изправя срещу Чехия в събота в 9:30 ч. в първия полуфинал на световното по волейбол
3
България се изправя срещу Чехия в събота в 9:30 ч. в първия...
След гонка с мощни коли: Фолкпевецът Емрах Стораро беше привикан в СДВР заради клип (ВИДЕО)
4
След гонка с мощни коли: Фолкпевецът Емрах Стораро беше привикан в...
Скандален клип с насилие над момиче: Държавната агенция за закрила на детето се самосезира
5
Скандален клип с насилие над момиче: Държавната агенция за закрила...
Европрокуратурата образува дисциплинарно производство срещу Теодора Георгиева
6
Европрокуратурата образува дисциплинарно производство срещу Теодора...

Най-четени

Росен Желязков пред БНТ: Хотелът с водопада се финансира с кредити, средствата са декларирани публично
1
Росен Желязков пред БНТ: Хотелът с водопада се финансира с кредити,...
Откриха втори спътник на Земята
2
Откриха втори спътник на Земята
Собствен зъб в окото връща зрението на пациенти
3
Собствен зъб в окото връща зрението на пациенти
Благомир Коцев: Цялото ми семейство е с ковид, затворете ме вкъщи без телефон, само да съм с тях
4
Благомир Коцев: Цялото ми семейство е с ковид, затворете ме вкъщи...
Разследват смъртта на семейство край Сливница, оставили са предсмъртно писмо
5
Разследват смъртта на семейство край Сливница, оставили са...
Мъж скочи от Аспаруховия мост във Варна
6
Мъж скочи от Аспаруховия мост във Варна

Още от: Балкани

САЩ налагат санкции срещу сръбската петролна компания
САЩ налагат санкции срещу сръбската петролна компания
Тръмп: Турция ще се съгласи да спре да купува руски петрол Тръмп: Турция ще се съгласи да спре да купува руски петрол
Чете се за: 01:25 мин.
Президентът на РСМ пред ООН: Договорът с България не съдържа разпоредби за конституционни промени Президентът на РСМ пред ООН: Договорът с България не съдържа разпоредби за конституционни промени
Чете се за: 00:40 мин.
Земетресение с магнитуд 4,4 беше регистрирано в Източна Турция Земетресение с магнитуд 4,4 беше регистрирано в Източна Турция
Чете се за: 00:27 мин.
Ройтерс: Повреди в електропреносната мрежа са причина за голяма част от пожарите в Гърция Ройтерс: Повреди в електропреносната мрежа са причина за голяма част от пожарите в Гърция
Чете се за: 02:10 мин.
Графити артисти от цял свят преобразяват стари сгради в Косово Графити артисти от цял свят преобразяват стари сгради в Косово
Чете се за: 00:42 мин.

Водещи новини

Водната криза в Брезник ще продължи поне до лятото догодина, ако обследваните водоизточници не са надеждни
Водната криза в Брезник ще продължи поне до лятото догодина, ако...
Чете се за: 04:57 мин.
У нас
Кризисният щаб в Плевен заседава в търсене на решение за тежката водна криза Кризисният щаб в Плевен заседава в търсене на решение за тежката водна криза
Чете се за: 02:17 мин.
У нас
Липсата на кворум провали за трети пореден ден заседанието на парламента (ОБЗОР) Липсата на кворум провали за трети пореден ден заседанието на парламента (ОБЗОР)
Чете се за: 06:20 мин.
У нас
Президентът Радев: Появя ли се някъде - министрите на Борисов се разбягват като пилци Президентът Радев: Появя ли се някъде - министрите на Борисов се разбягват като пилци
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Желязков пред Гутериш: България приветства инициативата ООН-80 като...
Чете се за: 01:40 мин.
По света
Проф. Христо Пимпирев: „България върви към полупустинен...
Чете се за: 04:02 мин.
У нас
Нов музей на Фрида Кало отваря врати в Мексико (СНИМКИ)
Чете се за: 00:35 мин.
По света
САЩ налагат санкции срещу сръбската петролна компания
Чете се за: 02:27 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ