Сливен посрещна честната ръка на Свети Георги Победоносец

Сливен посрещна една от най-големите християнски светини – честната ръка на Свети Георги Победоносец. Реликвата пристигна от Гърция по покана на митрополит Арсений и събра стотици вярващи в центъра на града.

Светинята беше посрещната от митрополита, кмета Стефан Радев и областния управител Маринчо Христов. Литийно шествие придружи мощохранилницата до катедралния храм Свети Димитрий Солунски, където по-късно беше отслужена празнична вечерня. Сливен е поредната спирка на реликвата у нас, след като хиляди се поклониха пред нея и в Поморие.

Светите мощи ще останат в катедралния храм до 16:00 часа в събота. Утре в 9:00 часа поклонението продължава с тържествена литургия, а вратите на храма ще останат отворени за всички миряни.