Служебният министър на финансите Георги Клисурски се срещна с Кристалина Георгиева във Вашингтон

Служебният министърът на финансите Георги Клисурски се срещна с Кристалина Георгиева, управляващ директор на Международния валутен фонд, съобщиха от финансовото ведомство.

Сред обсъжданите теми са били развитието на процеса по присъединяване на България към еврозоната, предизвикателствата пред страната ни в контекста на глобалните промени, както и възможностите за сътрудничество и развитие.

Разговорът се е състоял в рамките на Пролетните срещи на Групата на Световната банка и на Международния валутен фонд, които се провеждат в периода 14 – 18 април 2026 г. във Вашингтон.