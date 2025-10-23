БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

ГДБОП и френските власти разбиха група за трафик на...
СО ще инвестира 40 млн. лв. в детски градини, ВиК и културна инфраструктура

У нас
Актуализацията на бюджета беше приета

СО ще инвестира 40 млн. лв. в детски градини, ВиК и културна инфраструктура
Актуализацията на бюджета на Столична община беше приета – 40 млн. лв. ще бъдат инвестирани в детски градини, ВиК и културна инфраструктура. Това съобщиха от пресцентъра на Столичната община.

Днес Столичният общински съвет прие актуализацията на Бюджет 2025 на Столична община с 42 гласа "за", 4 "против" и 6 "въздържал се".

С решението се гарантира, че близо 40 млн. лв. от капиталовата програма ще бъдат "спасени" и насочени към най-важните за града проекти – в областта на образованието, водоснабдяването, здравеопазването и културата.

"Винаги съм твърдял, че може да имаме несъгласия за начините, но не и за целта София да се развива. Има проекти, които не бива да се превръщат в разменна монета в политическите противопоставяния, защото са ключови за хората и за града. Те не принадлежат на кмета или на дадена политическа партия, а на гражданите. Радвам се, че мнозинството в СОС разбра това и подкрепи актуализацията в почти първоначалния ѝ вид", коментира кметът Васил Терзиев.

Приетата актуализация предвижда ускоряване на строителството и разширението на 28 детски градини и 11 училища, в изпълнение на визията на Столична община да се справи с недостига на места в детските градини и осигуряване на едносменен режим на обучение.

Значителна част от средствата ще бъдат насочени към седем ключови ВиК проекта, включително изграждането на реверсивна връзка между довеждащата система "Бели Искър" посредством Малобучинския водопровод – важна стъпка за сигурното водоснабдяване на София и предотвратяване на бъдещи рискове от воден режим.

Сред проектите, които ще бъдат финансирани, е и неотложен ремонт на Първа градска болница, който ще осигури безопасни условия за пациенти и медицински персонал, както и довършителните дейности по минералната баня в "Овча купел" – обект от стратегическо значение за културния и обществен живот на града.
Актуализацията подсигурява и пълния годишен обем за ремонт и текуща поддръжка на уличната мрежа, така че София да бъде подготвена за зимния сезон и да се намали нуждата от аварийни ремонти напролет.

По време на заседанието на СОС общинският съветник Андрей Зографски внесе предложение за пренасочване на 1,5 млн. лв. от средствата за текущи ремонти към общинското дружество "Център за градска мобилност" за изграждане на буферен паркинг при метростанция "Сливница".Промяната беше приета в зала и включена в окончателното решение. Въпреки това, общинските съветници от групата на "Спаси София", по чието предложение беше направено изменението, гласуваха против цялостната актуализация.

"Разочароващо е, че групата на "Спаси София" внесе предложение, което беше прието, но въпреки това отказа да подкрепи самата актуализация. Не може в зала да се договаряш за решения, а в следващия момент да се разграничиш от тях", коментира председателят на Столичния общински съвет Цветомир Петров.

Заместник-кметът по финанси Георги Клисурски посочи, че приетата актуализация позволява да се изпълнят обекти, които имат реална готовност, така че средствата да бъдат усвоени ефективно и в срок. С нея се ускоряват инвестициите в образователна и социална инфраструктура, гарантира се стабилност на текущите дейности по уличната мрежа и се осигурява по-добро планиране на капиталовите разходи през следващата година.

