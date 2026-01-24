БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

София посреща мощи на св. Давид и светини на св. Йоан Руски

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Запази
София посреща мощи на св. Давид и светини на св. Йоан Руски
Снимка: Софийска митрополия
Слушай новината

Митрополитският катедрален храм „Св. великомъченица Неделя“ посреща православни светини - главата на св. Давид от Евбея и шапката от мощите на св. Йоан Руски, съобщават от Софийската митрополия в сайта си.

С благословението на Софийския митрополит и български патриарх Даниил днес и утре, 24 и 25 януари, в столичния храм за поклонение ще бъдат изложени светините, които ще бъдат донесени от Халкидския митрополит Хризостом (Гръцка православна църква). Архиереят ще участва и в открита беседа за св. Йоан Руски в кино „Люмиер“.

Днес в 17:50 ч. ще е посрещането на митрополит Хризостом и на съпътстващата го делегация заедно със светините от българския патриарх Даниил в църквата „Св. Марина“ в Софийската митрополия. След това ще има лития със светините до катедралния храм „Св. великомъченица Неделя“. В него от 18:00 ч. ще бъде отслужена празнична вечерня за празника на св. Григорий Богослов, оглавена от Халкидския митрополит Хризостом. На централно място в храма за поклонение ще бъдат изложени светите мощи на св. Давид и светини на св. Йоан Руски.

В неделя, 25 януари, сутринта ще има празнична утреня в митрополитската катедрала „Св. великомъченица Неделя“. Светата литургия ще бъде предстоявана от патриарх Даниил в съслужение с митрополит Хризостом и с други архиереи.

#свети Йоан Руски #свети Давид #светини #София

Последвайте ни

ТОП 24

Почина писателят Калин Терзийски
1
Почина писателят Калин Терзийски
Румен Радев напусна президентството: Много сме, не могат да спрат вълната
2
Румен Радев напусна президентството: Много сме, не могат да спрат...
Илияна Йотова е новият президент на България
3
Илияна Йотова е новият президент на България
Конституционният съд реши: Пълномощията на президента Румен Радев се прекратяват предсрочно
4
Конституционният съд реши: Пълномощията на президента Румен Радев...
Започна заседанието на КС, разглеждат оставката на Румен Радев
5
Започна заседанието на КС, разглеждат оставката на Румен Радев
Административният съд в Бургас отмени заповедта за спиране на завода за дървопреработване във Велико Търново
6
Административният съд в Бургас отмени заповедта за спиране на...

Най-четени

Президентът Румен Радев получи покана от американския президент Доналд Тръмп да бъде представител на България в Съвета за мир в Газа
1
Президентът Румен Радев получи покана от американския президент...
Двама души загинаха при челен удар край Ловеч
2
Двама души загинаха при челен удар край Ловеч
Ивет Лалова е уличена в употреба на допинг с проба дадена по време на Игрите в Рио 2016
3
Ивет Лалова е уличена в употреба на допинг с проба дадена по време...
"Готови сме, можем и ще успеем": Румен Радев подава оставката си като президент
4
"Готови сме, можем и ще успеем": Румен Радев подава...
Затопляне след 25 януари, но студът няма да изчезне напълно
5
Затопляне след 25 януари, но студът няма да изчезне напълно
Крисия, Кристиан Костов и Виктория Георгиева – гости в първото шоу от националната селекция на БНТ за "Евровизия 2026"
6
Крисия, Кристиан Костов и Виктория Георгиева – гости в...

Още от: Регионални

Комисията по туризъм заседава в Пампорово
Комисията по туризъм заседава в Пампорово
Недостигът на работници в Пловдив: Заводи наемат чужденци и обучават кадри на място Недостигът на работници в Пловдив: Заводи наемат чужденци и обучават кадри на място
Чете се за: 03:02 мин.
Продължават проверките на НАП след въвеждането на еврото Продължават проверките на НАП след въвеждането на еврото
Чете се за: 01:10 мин.
Две нападения над шофьори на градския транспорт в София само за дни Две нападения над шофьори на градския транспорт в София само за дни
Чете се за: 01:15 мин.
Аварирал тир блокира движението през "Петрохан" Аварирал тир блокира движението през "Петрохан"
Чете се за: 00:27 мин.
Заловиха наркопласьор край столично училище Заловиха наркопласьор край столично училище
Чете се за: 02:15 мин.

Водещи новини

София посреща мощи на св. Давид и светини на св. Йоан Руски
София посреща мощи на св. Давид и светини на св. Йоан Руски
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Съдбата на Донбас - основният препъникамък в преговорите между Русия, Украйна и САЩ в Абу Даби Съдбата на Донбас - основният препъникамък в преговорите между Русия, Украйна и САЩ в Абу Даби
Чете се за: 01:22 мин.
По света
Затоплянето продължава през новата седмцица Затоплянето продължава през новата седмцица
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Недостигът на работници в Пловдив: Заводи наемат чужденци и обучават кадри на място Недостигът на работници в Пловдив: Заводи наемат чужденци и обучават кадри на място
Чете се за: 03:02 мин.
У нас
Под лупа: НАП и КЗП продължават с проверките в магазините,...
Чете се за: 00:42 мин.
Общество
САЩ с нов удар по лодка на "наркотрафиканти" в Тихия океан
Чете се за: 00:40 мин.
По света
БНБ: 67% от левовете вече са изтеглени от обращение
Чете се за: 02:00 мин.
Икономика
Счупена релса може да е причината за жп катастрофата в Испания
Чете се за: 01:52 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ