София посреща мощи на св. Давид и светини на св. Йоан Руски

Митрополитският катедрален храм „Св. великомъченица Неделя“ посреща православни светини - главата на св. Давид от Евбея и шапката от мощите на св. Йоан Руски, съобщават от Софийската митрополия в сайта си.

С благословението на Софийския митрополит и български патриарх Даниил днес и утре, 24 и 25 януари, в столичния храм за поклонение ще бъдат изложени светините, които ще бъдат донесени от Халкидския митрополит Хризостом (Гръцка православна църква). Архиереят ще участва и в открита беседа за св. Йоан Руски в кино „Люмиер“.

Днес в 17:50 ч. ще е посрещането на митрополит Хризостом и на съпътстващата го делегация заедно със светините от българския патриарх Даниил в църквата „Св. Марина“ в Софийската митрополия. След това ще има лития със светините до катедралния храм „Св. великомъченица Неделя“. В него от 18:00 ч. ще бъде отслужена празнична вечерня за празника на св. Григорий Богослов, оглавена от Халкидския митрополит Хризостом. На централно място в храма за поклонение ще бъдат изложени светите мощи на св. Давид и светини на св. Йоан Руски.

В неделя, 25 януари, сутринта ще има празнична утреня в митрополитската катедрала „Св. великомъченица Неделя“. Светата литургия ще бъде предстоявана от патриарх Даниил в съслужение с митрополит Хризостом и с други архиереи.