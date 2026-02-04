БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
София събира световния елит в художествената гимнастика

Чете се за: 01:30 мин.
Стилияна Николова
Снимка: БГНЕС
Състезателки от 53 държави са подали заявки за участие в Световната купа по художествена гимнастика в София. Турнирът ще се проведе от 28 до 30 март в Арена 8888.

В индивидуалната надпревара ще участват 99 гимнастички. Сред заявените са и състезателки от Русия и Беларус, които ще се състезават под неутрален флаг. Сериозна конкуренция на българките ще окажат гимнастичките на Китай, Италия, Израел, Япония, Испания, Франция, Бразилия и Украйна.

При ансамблите за медалите ще спорят 25 отбора, сред които и олимпийският шампион Китай. Българският тим ще се изправи срещу силни състави от Италия, Испания, Франция, Израел, Япония и Украйна. Прави впечатление отсъствието на ансамблите на Бразилия, Естония, Египет и Казахстан.

Сроковете за заявки са 27 февруари (първи етап) и 12 март (втори етап).
Квалификациите са на 28 и 29 март, а финалите – на 30 март.

Световната купа в София открива серия от четири турнира, които ще служат като квалификации за Олимпийските игри в Лос Анджелис 2028. Останалите състезания са в Ташкент, Баку и Милано.

Седмица по-късно столицата ще приеме и международния турнир „София къп“ (3–5 април), с участия при девойки и жени – индивидуално и отборно.

