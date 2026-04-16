София Тех Парк с шанс да стане част от иновационната мрежа

България е подала кандидатура София Тех Парк да бъде одобрен като ускорител в мрежата за иновации на НАТО. Това е програма, която подпомага развитието на нови технологии.

Такъв ускорител помага на стартъпи, учени и компании да развиват идеи и да ги превръщат в реални проекти – особено в области като киберсигурност, енергетика и здраве.

Ако проектът бъде одобрен, българските екипи ще получат достъп до модерни лаборатории, експерти и възможност да работят с партньори от други държави.

Това ще отвори нови пазари и ще даде шанс на българските иновации да се развиват на международно ниво.

България вече има няколко тестови центъра в тази мрежа, а създаването на ускорител ще помогне цялата система да работи още по-добре.