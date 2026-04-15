Новините 15.04.2026 г.

У НАС

Открит урок в ЦИК: 18-годишни се запознаха с правилата за гласуване

Дни преди предсрочните парламентарни избори Централната избирателна комисия организира ден на отворените врати. Представители на комисията запознаха с гласуването с машина и на хартия младежи, които скоро са навършили 18 години.

Деца и учители протегнаха ръка за помощ към спортист в инвалидна количка

Спортист в инвалидна количка учи в училище без асансьори и рампи. Специална система му помага да се движи по стълбите, а друга машина му помага да влиза в училищния басейн за тренировки по плуване. И двете устройства са купени със средства събрани от деца и учители в 78-мо училище в Банкя.

СВЯТ

Откриха нов вид влечуго на 230 милиона години

Изследователи от Федералния университет в Санта Мария, Бразилия, идентифицираха нов вид влечуго на 230 милиона години. Влечугото е от групата на ринхозаврите, с дължина около метър и половина, и е имало клюн, наподобяващ този на папагал.

Новородено бебе орангутан посрещна зоопаркът в Мадрид

Зоологическата градина и аквариум в Мадрид наскоро посрещна новородено бебе орангутан. То тежи близо килограм и половина, силно е и постоянно се храни с майчино мляко.

Хуманоиден робот прогони диви прасета в Полша

В Полша хуманоиден робот, оборудван с изкуствен интелект, прогони стадо диви прасета, като им извика "Махайте се!". Акцията му го превърна в интернет сензация.

Традиционен новогодишен воден фестивал в Банкок

Хиляди празнуващи, облечени в цветни дрехи, изпълниха Банкок за традиционния новогодишен воден фестивал. Местни жители и туристи се пръскаха с водни пистолети по улиците.

СПОРТ

Левски се класира за финал във волейбола

Отборът на Левски се класира за трета поредна година за финала в мъжкото първенство по волейбол. Шампионите от миналия сезон стигнаха до битката за титлата, след като отстраниха ЦСКА, печелейки четвъртия мач от полуфиналната серия с 3:2.

Атлетико Мадрид и ПСЖ на полуфинал в Шампионска лига

Отборите на Атлетико Мадрид и Пари Сен-Жермен се класираха за полуфиналите в Шампионската лига по футбол.

Историята на Христо Мусков – световен шампион по силов трибой

За амбицията, упорития труд и страстта за победата пред камерата на БНТ разказва Христо Мусков. Той е 4-кратен световен и 5-кратен европейски шампион по силов трибой.

Британският принц Хари опита силите си в австралийския футбол

Британският принц Хари опита силите си в австралийския футбол по време на посещение във футболния клуб "Уестърн Булдогс" в Мелбърн. Играчите му показаха как се подава с ръка и как се рита топката.

Австралийският спринтьор Гаут Гаут с нов световен рекорд

Австралийският спринтьор Гаут Гаут записа време от 19,67 секунди, печелейки титлата на 200 метра на австралийското първенство по лека атлетика в Сидни.