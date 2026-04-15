"Избирам България": Над 4000 българи са решили да се върнат у нас за последните 7 месеца

Повече от 4000 българи са поискали да се приберат обратно у нас през последните 7 месеца. Най-много са хората между 30 и 40 години. Те са кандидатствали по програмата "Избирам България" на Агенцията по заетостта, която дава финансова подкрепа на наши емигранти с надежда да ги върне в родината. Какво ги мотивира да останат в България?

Александър е роден в Сиатъл, Съединените американски щати. 23 години по-късно се прибира в България. За постоянно.

Александър Влашев: "Всяко лято се прибирам в България със семейството си за 1-2 месеца и винаги ми е било приятно да си общувам с хората. Семейството ми е там, както и приятелите, но винаги в сърцето ми е било приятно и хубаво тук."

Разбира от роднини за програмата "Избирам България" на Агенцията по заетостта. Кандидатства и го одобряват. Така близо половин година вече живее в София и работи като програмист.

Борис Филипов, Агенция по заетостта: "Най-често има заявления от българи във Великобритания и в Германия, имаме и българи, които са се върнали и от Финландия, Ирландия, Китай и Япония."

Програмата предлага и финансови бонуси за запазване на работата след 6-ия и след 12-ия месец. Те достигат до 3 средни заплати за сектора, в който работи завърналия се. Отпускат се пари и за пренасяне на покъщнина, транспорт, както и за уроци по български. Първоначално програмата отваря места за 900 човека, но кандидатите надминават очакванията. Само за 7 месеца повече от 4000 българи са подали заявления за връщане у нас.

Борис Филипов, Агенция по заетостта: "Например за пренасянето на покъщнината размерът на финансова подкрепа зависи от коя държава се връща българинът. Ако е от държава-членка на ЕС, от Косово или държава кандидат за ЕС е 2550 евро. Ако е за държава извън ЕС, например САЩ, Япония или Китай, то тогава е 5112 евро." Борис Филипов, Агенция по заетостта: "В разговори с много участници споделят, че въпреки многогодишния си опит зад граница, те не се чувстват пълноценон интегрирани там и желаят да се върнат и развиват в България."

Всеки между 16 и 65 години може да кандидатства по програмат. Условието обаче е да работи тук. Както е направил Александър - завършва "Компютърни науки" в Америка, но решава да гради кариера в България. А от всичко най-много обича българската кухня.

Александър Влашев: "Майка ми меси баници и козунаци, баща ми прави кюфтета, обичам българската кухня, много е вкусна."

Програмата "Избирам България" ще има и втори етап с фокус върху вътрешната миграция. По него стимули ще има за живеещи в България, които желаят да се преместят в по-малки населени места.



