Найден Тодоров: За да няма съкращения в системата на сценичните изкуства, е нужна реформа във финансирането

За да се избегнат съкращения в системата на сценичните изкуства, е нужна реформа във финансирането. Дефицитът в сферата е за десетки милиони, заяви в Русе служебният министър на културата Найден Тодоров. Той предложи промяна в модела на финансиране, който трябва да бъде подложен на обществено обсъждане по съкратената процедура до 23 април.

Найден Тодоров, служебен министър на културата: "Става дума за промяна в начина на финансиране, защото този модел дори да е работил някога, в момента е силно изроден и всъщност дава някакви туморни образования, които ние виждаме най-големите проблеми, но те са много повече. Това не може да продължава така. Ако през следващите месец-два стратегията бъде приета, със съответните настройки, предложени от хората - ще можем да бъдем спокойни, че през следващите поне 10 години ще знаем накъде се развива културата."