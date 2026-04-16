ЕК одобри българска схема за държавна помощ

Европейската комисия одобри схеми за държавна помощ, с които се предоставя временно облекчение на цените на електроенергията за енергоемки дружества в България, Германия и Словения в съответствие с целите на Пакта за чиста промишленост. Това означава, че значителен дял от получената помощ да бъде реинвестиран в мерки за декарбонизация и тези схеми ще допринесат за прехода към икономика с нулеви нетни емисии.

България, Германия и Словения са уведомили Комисията за схеми за предоставяне на временно облекчение на цените на електроенергията за дружества в енергоемки отрасли. Бюджетите на схемите са 334 милиона евро за България, 3,8 милиарда евро за Германия и 90 милиона евро за Словения.

Целта на схемите е да се окаже подкрепа на енергоемките предприятия, като те бъдат компенсирани за част от разходите им за електроенергия през следващите три години. Мерките ще бъдат отворени за дружества в секторите, в които има значителен риск дейността да бъде преместена извън ЕС на места, където не са въведени мерки за опазването на околната среда или приложимите мерки са по-малко амбициозни. Този риск зависи от енергоемкостта на въпросния сектор и от неговата отвореност към международната търговия.

Мярката в България ще се прилага от 1 юли 2025 г. до 30 юни 2028 г. България ще изплаща помощта чрез доставчиците на електроенергия под формата на намаляване на месечната сметка за електроенергия на бенефициерите. Комисията стигна до заключението, че схемите са необходими, подходящи и пропорционални за ускоряването на прехода към икономика с нулеви нетни емисии и за улесняването на развитието на някои икономически дейности, които са от значение за изпълнението на Пакта за чиста промишленост.