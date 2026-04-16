Кола без шофьор "паркира" в подлеза на Орлов...
Чете се за: 00:22 мин.
Почина композиторът Кирил Икономов
Чете се за: 00:25 мин.

ЕК одобри българска схема за държавна помощ

У нас
ЕК одобри българска схема за държавна помощ
Европейската комисия одобри схеми за държавна помощ, с които се предоставя временно облекчение на цените на електроенергията за енергоемки дружества в България, Германия и Словения в съответствие с целите на Пакта за чиста промишленост. Това означава, че значителен дял от получената помощ да бъде реинвестиран в мерки за декарбонизация и тези схеми ще допринесат за прехода към икономика с нулеви нетни емисии.

България, Германия и Словения са уведомили Комисията за схеми за предоставяне на временно облекчение на цените на електроенергията за дружества в енергоемки отрасли. Бюджетите на схемите са 334 милиона евро за България, 3,8 милиарда евро за Германия и 90 милиона евро за Словения.

Целта на схемите е да се окаже подкрепа на енергоемките предприятия, като те бъдат компенсирани за част от разходите им за електроенергия през следващите три години. Мерките ще бъдат отворени за дружества в секторите, в които има значителен риск дейността да бъде преместена извън ЕС на места, където не са въведени мерки за опазването на околната среда или приложимите мерки са по-малко амбициозни. Този риск зависи от енергоемкостта на въпросния сектор и от неговата отвореност към международната търговия.

Мярката в България ще се прилага от 1 юли 2025 г. до 30 юни 2028 г. България ще изплаща помощта чрез доставчиците на електроенергия под формата на намаляване на месечната сметка за електроенергия на бенефициерите. Комисията стигна до заключението, че схемите са необходими, подходящи и пропорционални за ускоряването на прехода към икономика с нулеви нетни емисии и за улесняването на развитието на някои икономически дейности, които са от значение за изпълнението на Пакта за чиста промишленост.

#Европейска комисия в Брюксел #държавна помощ #държавна помощ на ЕК #Европейска комисия

ТОП 24

Почина композиторът Кирил Икономов
1
Почина композиторът Кирил Икономов
БНТ 3 излъчва битката за титлата в НВЛ за жени между Марица Пд и Левски
2
БНТ 3 излъчва битката за титлата в НВЛ за жени между Марица Пд и...
Цените нагоре след еврото: Стотици нарушения на пазара и масови увеличения на стоки и услуги
3
Цените нагоре след еврото: Стотици нарушения на пазара и масови...
Цените на горивата: Икономисти препоръчват ограничаване на потреблението
4
Цените на горивата: Икономисти препоръчват ограничаване на...
Световната гимнастика предупреди руска състезателка за поведение на подиума в София
5
Световната гимнастика предупреди руска състезателка за поведение на...
Деветима загинали и 13 ранени при нoва стрелба в училище в Турция
6
Деветима загинали и 13 ранени при нoва стрелба в училище в Турция

Най-четени

Турция планира да наложи пълна забрана за продажба на тютюневи изделия от 2040 г.
1
Турция планира да наложи пълна забрана за продажба на тютюневи...
АПИ за тапата на "Хемус": Камионът във "Витиня" не е аварирал, шофьорът е спрял умишлено
2
АПИ за тапата на "Хемус": Камионът във "Витиня"...
Ключов вот в Унгария: Рекордна избирателна активност на парламентарните избори
3
Ключов вот в Унгария: Рекордна избирателна активност на...
ЦСКА разочарова Левски в сетния миг след драматично Вечно дерби
4
ЦСКА разочарова Левски в сетния миг след драматично Вечно дерби
Между медицината и вярата – историята на д-р Ивайло Парев от Разлог
5
Между медицината и вярата – историята на д-р Ивайло Парев от...
Почина композиторът Кирил Икономов
6
Почина композиторът Кирил Икономов

Още от: Европа

Войната от първо лице: Кирил Вълчев с разказ за руските удари в Украйна
Войната от първо лице: Кирил Вълчев с разказ за руските удари в Украйна
Руски удари в Киев, Одеса и Днипро Руски удари в Киев, Одеса и Днипро
Чете се за: 03:47 мин.
Няма данни за терористични атаки при стрелбите в две турски училища Няма данни за терористични атаки при стрелбите в две турски училища
Чете се за: 03:00 мин.
Руски удари в Одеса, Киев и Днипро: 13 загинали, десетки ранени Руски удари в Одеса, Киев и Днипро: 13 загинали, десетки ранени
Чете се за: 01:07 мин.
Би Би Си планира съкращения на около 2000 служители Би Би Си планира съкращения на около 2000 служители
Чете се за: 01:15 мин.
Защита на децата в социалните мрежи – приложение на ЕС ще проверява възрастта онлайн Защита на децата в социалните мрежи – приложение на ЕС ще проверява възрастта онлайн
Чете се за: 03:57 мин.

Водещи новини

Почина композиторът Кирил Икономов
Почина композиторът Кирил Икономов
Чете се за: 00:25 мин.
У нас
Кола без шофьор "паркира" в подлеза на Орлов мост (СНИМКИ и ВИДЕО) Кола без шофьор "паркира" в подлеза на Орлов мост (СНИМКИ и ВИДЕО)
Чете се за: 00:22 мин.
У нас
Отбелязваме Деня на Конституцията във Велико Търново Отбелязваме Деня на Конституцията във Велико Търново
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
Войната от първо лице: Кирил Вълчев с разказ за руските удари в Украйна Войната от първо лице: Кирил Вълчев с разказ за руските удари в Украйна
Чете се за: 02:20 мин.
Европа
Примирието в Близкия изток: Пакистанска делегация е на консултации...
Чете се за: 04:15 мин.
По света
Евакуираха Съдебната палата в София заради сигнал за бомба
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
Eпидемичен взрив от морбили в 11 области: Враца с над 100 случая
Чете се за: 04:05 мин.
Общество
Колеги и приятели се прощават с Маргрет Николова (СНИМКИ)
Чете се за: 02:22 мин.
Галерия
