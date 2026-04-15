Открит урок в ЦИК: 18-годишни се запознаха с правилата за гласуване

Дни преди предсрочните парламентарни избори Централната избирателна комисия организира ден на отворените врати. Представители на комисията запознаха с гласуването с машина и на хартия младежи, които скоро са навършили 18 години.

Урок по гражданска активност. 18-годишните, които имат думата за първи път. Вярата им, че бъдещето са те.

Виктория, 36-о СУ "Максим Горки", София: "Честно много се вълнувам. Искам да съм част от активните граждани и смятам, че това е много важно за всеки български гражданин, който има 18 години, да е активен в изборите." Венета Гешкова, 35-о СУ "Добри Войников", София: "В неделя ще ходя да гласувам за първи път. Ще отида и с удоволствие ще дам моя глас. От нас зависи бъдещето на България." Александър Ананиев: "Ще гласувам, защото е малко тъпо да не гласувам, защото други хора гласуват за мене."

Когато отдавна порасналите не виждат смисъл да гласуват, какво казват на 18-годишното свое бъдеще?