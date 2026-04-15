С тържествена церемония в Борисовата градина София отбеляза 205 години от рождението на Георги Раковски – една от ключовите фигури в борбата за освобождението на България.

Събитието събра граждани, ученици и представители на институции.

Раковски е определян като първия стратег на българската свобода – човек, който не просто мечтае за независима държава, а започва да планира как тя може да стане реалност.

По време на церемонията беше подчертано, че неговото дело не е само част от историята, а пример и днес – за смелост, отговорност и мислене за общото благо.

Ученици също присъстваха на събитието. Важно е младите хора да познават личностите, допринесли за свободата на страната, защото тя не е даденост, а ценност, която трябва да се пази и днес.