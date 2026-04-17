Фестивал за образование и технологии събира ученици и експерти в НДК

Петото издание на фестивала „Намереното поколение: Завръщането“ ще се проведе на 18 и 19 април в Национален дворец на културата.

Очаква се събитието да събере над 5000 души и около 250 участници от сфери като образование, технологии, наука, изкуство и бизнес.

Фестивалът привлича ученици, студенти, родители и учители от цялата страна. В рамките на два дни ще има различни зони – изложби, кариерен център, технологичен хъб, лекции и демонстрации.

Един от най-интересните акценти е мобилен робот, който работи с водород – първи по рода си в България.

На сцената ще се качат популярни лектори, които ще говорят за бъдещето и как днешните деца ще се подготвят за свят, който още не съществува.