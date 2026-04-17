София става част от световна ТВ поредица

София ще бъде показана в популярната документална поредица The Greatest Cities on Earth с водещ Бетани Хюз. Идеята идва от Visit Sofia към Столичната община.

Снимките започнаха на 11 април и са част от глобален проект, който показва най-яките градове в света – с история, култура и модерен вайб. В епизода за София ще видим как древното и съвременното си дават среща – от антични руини до динамичен европейски град.

Бетани Хюз не е случайно име – тя е един от най-известните историци в света и е работила с медии като BBC, Netflix и National Geographic. Нейните филми са гледани от над 250 милиона души.

Тя вече има силна връзка с България. В поредицата “Съкровищата на света” (Treasures of the World) направи епизоди за страната ни, включително “Съкровищата на България”, който се превърна в хит – дори е бил най-гледаното предаване във Великобритания в деня на излъчването си по Channel 4.

В новите снимки за България са включени места като Пловдив, Велико Търново, Белоградчик и Созопол, а един от епизодите носи името „България – земята на розите“.