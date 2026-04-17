Национален ученически турнир по ораторско майсторство и дебати

От днес до неделя в УНСС се провежда национален турнир по ораторско майсторство и дебати за ученици.
Събитието събира стотици гимназисти, учители и гости от цялата страна.
Участниците ще се състезават в пет дисциплини:
– дебати по модела „Световни училища“
– интерпретация на поезия
– интерпретация на проза
– артистичен дует
– оригинална ораторска реч
Очаква се и международно участие, включително отбор от Северна Македония.
Турнирът дава възможност на учениците да развият умения за публично говорене, аргументация и критично мислене. Всички дисциплини са на английски език, което помага на участниците да трупат увереност и практика в реална среда.
Събитието е отворено за публика и е добра възможност за ученици, които се интересуват от дебати, да видят как протичат състезанията на живо. Организатор е фондация БЕСТ.