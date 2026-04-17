Национален ученически турнир по ораторско майсторство и дебати

От днес до неделя в УНСС се провежда национален турнир по ораторско майсторство и дебати за ученици.

Събитието събира стотици гимназисти, учители и гости от цялата страна.

Участниците ще се състезават в пет дисциплини:

– дебати по модела „Световни училища“

– интерпретация на поезия

– интерпретация на проза

– артистичен дует

– оригинална ораторска реч

Очаква се и международно участие, включително отбор от Северна Македония.

Турнирът дава възможност на учениците да развият умения за публично говорене, аргументация и критично мислене. Всички дисциплини са на английски език, което помага на участниците да трупат увереност и практика в реална среда.

Събитието е отворено за публика и е добра възможност за ученици, които се интересуват от дебати, да видят как протичат състезанията на живо. Организатор е фондация БЕСТ.