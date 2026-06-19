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Софийският университет е класиран сред първите 50% от най-добрите университети в световна класация

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софийският университет класиран сред първите процента добрите университети световна класация 2027 година
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Cофийският университет „Св. Климент Охридски“ е класиран на 751-761 място в оповестената на 18 юни 2026 г. световна класация за 2027 г. на QS World University Rankings, в която участва от 2013 г. насам, съобщи днес пресцентърът на висшето училище.

Алма матер е в първите 9% от участвалите в класацията университети, като се нарежда и сред първите 50% от класираните 1504 най-добри университети в света.

В класацията тази година са кандидатствали и оценени 8808 университета от 106 държави. От тях до класиране са допуснати 1504. През 2025 г. кандидатствалите университети бяха 8467, припомнят от СУ.

Университетите се оценяват на базата на девет критерия: академична репутация, брой цитирания на факултет, репутация сред работодателите, професионална реализация на завършилите, съотношение на студенти и преподавателски състав, брой чуждестранни студенти, брой чуждестранни преподаватели, участие на институцията в международни изследователски мрежи, устойчивост.

Най-висок е успехът на Софийския университет в показателя за професионална реализация на завършилите студенти, поясняват от висшето училище.

#световна класация #Софийски унивеситет

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