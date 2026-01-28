БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Тежка катастрофа с тир край Телиш, загинал е 58-годишен мъж
С 13 километра се е "стопила" опашката от...
20% от учениците в Пловдив са болни
Софийското метро на 28 години - кога отварят новите 3 станции?

Днес се навършват 28 години от пускането на първия участък на Софийското метро. На 28 януари 1998 г. то тръгва по трасе от 6,4 км с 5 метростанции.

Днес картината е съвсем различна – метрото обслужва около 470 000 души всеки ден, разполага с 47 станции и 52 километра мрежа, и е един от най-бързите начини за придвижване в столицата.

През тази година се очаква отварянето на 3 нови метростанции под бул. „Владимир Вазов“, съобщи директорът на Метрополитен ЕАД Николай Найденов пред Радио София.

По думите му станциите са във финален етап и целта е да бъдат пуснати до края на юли.

През 2026 г. в метрото ще влязат и 12 нови метровлака от две различни компании, като част от тях ще обслужват линия 3, която също се разширява.

Плановете не спират дотук. До края на 2026 г. или началото на 2027 г. се очаква да започне разширение на линия 1 – от метростанция „Люлин“ до Околовръстното шосе, с 2 км ново трасе и 2 станции.

Предстои и сериозно разширение на линия 2 – с 5 нови станции и 5 км трасе в посока Студентски град. Според ръководството на метрото това е стратегическо решение заради големия пътникопоток, а реализацията може да стигне до 2033 г.

