Спартак неутрализира ЦСКА във Варна

Спартак Варна и ЦСКА не успяха да се победят в Първа лига. Двата отбора си стиснаха ръцете за равенство след 1:1 в мач от осмия кръг.

На стадион "Спартак" точен за "армейците" бе Йоанис Питас, а за варненци се разписа Бубакар Хане, като и двата гола паднаха през първото полувреме. Така серията от пет поредни победи за състава на Христо Янев бе спряна в родния елит. От своя страна футболистите на Васил Петров записаха второ последователно равенство.

"Армейците" остават на второто място във временното класиране със 17 точки, докато варненци са седми с 9. На 12 септември (събота) ЦСКА ще приеме Арда, а ден по-късно Спартак ще бъде гост на Славия.

Мачът започна с размяна на по един точен удар. В 7-та минута Стефано Сенси стреля от границата на пеналта, но Пламен Илиев улови. Секунди по-късно Жота Лопеш също пробва същото, като този път Фьодор Лапоухов бе на мястото си.

В 10-та минута Макс Ебонг изпревари Ангел Грънчов, като засече центриране, при което стреля с глава в аут. Впоследствие и Леандро Годой стреля, а Илиев за пореден път се прояви и спаси.

В 18-та минута гостите първи стигнаха до попадение. Бруно Жордао намери Анхело Мартино, а последният връхлетя лявата част на наказателното поле и намери Йоанис Питас, който на празна врата намери целта.

Домакините се активизираха, но не последваха сериозни положения от тяхна страна.

В 31-та минута Давид Пастор стреля над вратата от 30 метра.

В 33-та минута варненци също нанесоха своя удар. Грешка в „червената“ отбрана позволи на топката да намери Бубакар Хане. Той комбинира на двойно подаване със свой съотборник, излезе сам срещу Лапоухов и пусна топката във вратата му за 1:1.

Питас напомни за себе си с шут, който не затрудни Илиев.

В 41-та минута Годой бе близо да върне преднината на „армейците“, но неговият удар с глава се размина на сантиметри с вратата, пазена от Илиев.

Столичният тим започна силно второто полувреме. Годой стреля с глава от близко разстояние. Илиев отново прояви рефлекс и спаси, а при добавката Сенси пропусна да отбележи отблизо.

В 49-та минута гостите си върнаха водачеството за момент. Годой се озова на празна врата и отбеляза, но радостта траеше за кратко, тъй като неговият гол не бе зачетен заради засада на Джеймс Ето‘о.

„Червените“ се разминаха с втори гол в 63-та минута. Тогава Сенси опита опасен удар, профучал покрай вратата. Последва и изстрел на Ето‘о от воле, като и той не намери целта.

„Соколите“ бяха близо до обрат в четвърт час преди края. Деян Лозев намери Анхел Гомеш, който засече, но Лапоухов внимаваше и остави резултата непроменен.

В 87-та минута Каталин Иту засече центриране от Исак Соле, но не успя да намери целта. 30 секунди по-късно именно румънецът имаше златна възможност да отбележи, като защитник на отбора от Варна изби от голлинията, за да запази резултата.