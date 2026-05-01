Спартак Плевен изравни силите срещу Черно море в плейофите на НБЛ

Чете се за: 04:00 мин.
„Синьо-белите“ намериха верните решения за първи успех в плейофите.

Снимка: НБЛ
Спартак Плевен намери сили за първи успех в плейофите на НБЛ. Селекцията на Желко Лукаич матира Черно море Тича с 86:74 във втората четвъртфинална среща, изиграна в зала "Балканстрой". Двата отбора не разочароваха и оправдаха очакванията, особено през първото полувреме, но в хода на второто "синьо-белите" взеха по-добрите решения, за да откажат състава, воден от Васил Евтимов.

Двубоят за "моряците" не доигра Ламонт Уест, тъй като натрупа 5 лични нарушения.

По този начин спартаклии изравниха серията за 1:1 победи и съхраниха живи своите надежди за място в Топ 4. Третият решаващ мач ще се състои на 4 май (понеделник), а негов домакин ще бъде Шумен.

Георги Боянов, Ламонт Уест и Алонзо Гафни, както и по-доброто движение на топката, създадоха главоболия на домакинската защита и окрилиха гостите към ранно водачество в откриващите минути. Джейлън МакКлауд и Ноел Браун въдвориха ред в редиците на домакините, които дочакаха обрата по пътя към аванс от 3 точки в края на встъпителния период.

„Синьо-белите“ все по-често намираха себе си в офанзивен план и мисълта за двуцифрена разлика не им бе чужда в началото на следващата десетка. „Моряците“ вдигнаха оборотите в защита, а Боянов се превърна в катализатора за пълния обрат, но спартаклии излязоха от летаргията и двата отбора се оттеглиха в съблекалнята при 40:40.

Точният мерник на Гафни зад дъгата на Гафни върна усещането за лидерство на действащия носител на Купата и Суперкупата на България на старта на третата част. Впоследствие Павлин Иванов, Кавон Скот и Мартин Русев попаднаха под светлините на прожекторите за тима от Плевен, който, намериха светкавично по пътя към обрата и 7-точкивя аванс след 30 минути игрово време.

Домакините бяха се намираха на гребена на вълната и при откриването на заключителната четвърт, когато дойде и първата им двуцифрена преднина. Горещата ръка на Уест влезе в действие и действащите вицешампиони докосваха обрата, стопявайки изоставането си до минус 2. Все пак Айзея Юмипиг и Иванов стопираха още един щурм, за да довършат започнатото за домакините.

Павлин Иванов запали искрата за Спартак със своите 21 точки, включително и с 5 успешни стрелби зад дъгата. Ноел Браун го последва с 20 и 10 борби, Джейлън МакКлауд остави срещу името си 10, 6 овладени под двата ринга топки и 5 асистенции.

Ламонт Уест отговори за Черно море с 19 точки и 7 борби. Георги Боянов финишира 18 и 10 овладени под двата ринга топки, Алонзо Гафни приключи със 17 и 7 овладени под двата коша топки.

ТОП 24

Трагедия на пътя: Петима души загинаха при тежка катастрофа край Ботевград
1
Трагедия на пътя: Петима души загинаха при тежка катастрофа край...
Свлачище затвори пътя Пампорово - Смолян, въведени са обходни маршрути
2
Свлачище затвори пътя Пампорово - Смолян, въведени са обходни маршрути
Панагюрище е център на честванията за 150-годишнината от Априлското въстание
3
Панагюрище е център на честванията за 150-годишнината от Априлското...
С историческа възстановка в Клисура отбелязват годишнината от Априлското въстание
4
С историческа възстановка в Клисура отбелязват годишнината от...
Шофьор с 3,40 промила се вряза в ограждения пред МВР-Русе
5
Шофьор с 3,40 промила се вряза в ограждения пред МВР-Русе
Заради Ормузкия проток: Тръмп обмисля изтегляне на американските войски от Испания и Италия
6
Заради Ормузкия проток: Тръмп обмисля изтегляне на американските...

Най-четени

Трагедия на пътя: Петима души загинаха при тежка катастрофа край Ботевград
1
Трагедия на пътя: Петима души загинаха при тежка катастрофа край...
След аварията в Чернобил: България е на 8-о място по радиационно замърсяване и на първо по облъчване на хората
2
След аварията в Чернобил: България е на 8-о място по радиационно...
Гонка и екшън на пътя: Простреляха млад мъж след скандал в Хасково (СНИМКИ)
3
Гонка и екшън на пътя: Простреляха млад мъж след скандал в Хасково...
Журналистът от БНТ Драгомир Драганов получи отличие от Асоциацията на българските авиокомпании
4
Журналистът от БНТ Драгомир Драганов получи отличие от Асоциацията...
Коя е Михаела Доцова?
5
Коя е Михаела Доцова?
Кой е 241-вият депутат в новия парламент?
6
Кой е 241-вият депутат в новия парламент?

Още от: Баскетбол

Реал разнищи Апоел по пътя към нов верен ход в плейофите на Евролигата (ВИДЕО)
Реал разнищи Апоел по пътя към нов верен ход в плейофите на Евролигата (ВИДЕО)
Балкан си осигури място на полуфиналите в НБЛ Балкан си осигури място на полуфиналите в НБЛ
Чете се за: 01:40 мин.
Александър Гавалюгов е носител на приза "Рачо Колев – едно сърце, една игра" Александър Гавалюгов е носител на приза "Рачо Колев – едно сърце, една игра"
Чете се за: 01:22 мин.
Минесота Тимбъруулвс и Ню Йорк Никс продължават напред в плейофите на НБА Минесота Тимбъруулвс и Ню Йорк Никс продължават напред в плейофите на НБА
Чете се за: 04:47 мин.
Дежавю: Панатинайкос отново разби сърцето на Валенсия в плейофите на Евролигата (ВИДЕО) Дежавю: Панатинайкос отново разби сърцето на Валенсия в плейофите на Евролигата (ВИДЕО)
Чете се за: 05:52 мин.
Фенербахче намери верните решения срещу Жалгирис за втори път в Евролигата (ВИДЕО) Фенербахче намери верните решения срещу Жалгирис за втори път в Евролигата (ВИДЕО)
Чете се за: 03:07 мин.

Водещи новини

С тържествена заря-проверка в Панагюрище беше почетена 150-годишнината от Априлското въстание
С тържествена заря-проверка в Панагюрище беше почетена...
Чете се за: 02:15 мин.
Политика
България отбеляза 150 години от Априлското въстание с възстановки и почит към героите (ОБЗОР) България отбеляза 150 години от Априлското въстание с възстановки и почит към героите (ОБЗОР)
Чете се за: 03:55 мин.
У нас
Президентът започва консултациите с парламентарно представените партии на 5 май Президентът започва консултациите с парламентарно представените партии на 5 май
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Обявиха бедствено положение заради свлачището на пътя Смолян - Пампорово Обявиха бедствено положение заради свлачището на пътя Смолян - Пампорово
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Шофьор с 3,40 промила се вряза в ограждения пред МВР-Русе
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
Разследват причините за тежката катастрофа край Ботевград с пет жертви
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
Продължаване на войната с Иран: Ще поиска ли Доналд Тръмп...
Чете се за: 00:42 мин.
По света
Тръмп обяви, че ще увеличи с 25% митата за автомобили и камиони от ЕС
Чете се за: 00:50 мин.
По света
