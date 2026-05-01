Спартак Плевен изравни силите срещу Черно море в плейофите на НБЛ

Спартак Плевен намери сили за първи успех в плейофите на НБЛ. Селекцията на Желко Лукаич матира Черно море Тича с 86:74 във втората четвъртфинална среща, изиграна в зала "Балканстрой". Двата отбора не разочароваха и оправдаха очакванията, особено през първото полувреме, но в хода на второто "синьо-белите" взеха по-добрите решения, за да откажат състава, воден от Васил Евтимов.

Двубоят за "моряците" не доигра Ламонт Уест, тъй като натрупа 5 лични нарушения.

По този начин спартаклии изравниха серията за 1:1 победи и съхраниха живи своите надежди за място в Топ 4. Третият решаващ мач ще се състои на 4 май (понеделник), а негов домакин ще бъде Шумен.

Георги Боянов, Ламонт Уест и Алонзо Гафни, както и по-доброто движение на топката, създадоха главоболия на домакинската защита и окрилиха гостите към ранно водачество в откриващите минути. Джейлън МакКлауд и Ноел Браун въдвориха ред в редиците на домакините, които дочакаха обрата по пътя към аванс от 3 точки в края на встъпителния период.

„Синьо-белите“ все по-често намираха себе си в офанзивен план и мисълта за двуцифрена разлика не им бе чужда в началото на следващата десетка. „Моряците“ вдигнаха оборотите в защита, а Боянов се превърна в катализатора за пълния обрат, но спартаклии излязоха от летаргията и двата отбора се оттеглиха в съблекалнята при 40:40.

Точният мерник на Гафни зад дъгата на Гафни върна усещането за лидерство на действащия носител на Купата и Суперкупата на България на старта на третата част. Впоследствие Павлин Иванов, Кавон Скот и Мартин Русев попаднаха под светлините на прожекторите за тима от Плевен, който, намериха светкавично по пътя към обрата и 7-точкивя аванс след 30 минути игрово време.

Домакините бяха се намираха на гребена на вълната и при откриването на заключителната четвърт, когато дойде и първата им двуцифрена преднина. Горещата ръка на Уест влезе в действие и действащите вицешампиони докосваха обрата, стопявайки изоставането си до минус 2. Все пак Айзея Юмипиг и Иванов стопираха още един щурм, за да довършат започнатото за домакините.

Домакините бяха на гребена на вълната и при откриването на заключителната четвърт, когато дойде и първата им двуцифрена преднина. Горещата ръка на Уест влезе в действие и действащите вицешампиони докосваха обрата, стопявайки изоставането си до минус 2. Все пак Айзея Юмипиг и Иванов стопираха още един щурм, за да довършат започнатото за домакините.

Павлин Иванов запали искрата за Спартак със своите 21 точки, включително и с 5 успешни стрелби зад дъгата. Ноел Браун го последва с 20 и 10 борби, Джейлън МакКлауд остави срещу името си 10, 6 овладени под двата ринга топки и 5 асистенции.

Ламонт Уест отговори за Черно море с 19 точки и 7 борби. Георги Боянов финишира 18 и 10 овладени под двата ринга топки, Алонзо Гафни приключи със 17 и 7 овладени под двата коша топки.