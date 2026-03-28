Месец от войната в Близкия изток: Какви са вариантите за...
С час напред: Тази нощ преминаваме към лятното часово време
Спартак Плевен матира Черно море след късна драма

"Синьо-белите" удължиха възхода си срещу "моряците" в НБЛ.

Спартак Плевен матира Черно море след късна драма
Спартак Плевен продължава да набира скорост в НБЛ и добави на сметката си шести пореден успех. Селекцията на Желко Лукаич надви Черно море Тича с 82:80 в среща то 28-ия кръг, изиграна в зала "Христо Борисов". Мачът предложи драма до последно, но "синьо-белите" се радваха на крехък аванс, а във финалните акорди оцеляха срещу състава на Васил Евтимов, стопирайки серията му от две последователни победи в родния елит.

По този начин спартаклии повалиха действащите шампиони за трети път през сезона и спечелиха всичките двубои. В групата на тима от Плевен отново личеше името на Христо Захариев, който за последно намери място в състава през 2024/2025, а Мартин Сотиров и Ноел Браун не доиграха мача, тъй като натрупаха по 5 лични нарушения. Същата съдба сполетя и Джелани Уотсън-Гейл от редиците на "моряците".

Доскорошният участник в Европейската северна лига продължава да се намира на петото място във временното класиране с 14 победи и 11 загуби, а актуалният носител на Купата и Суперкупата заема втората позиция с 19 успеха и 7 поражения. На 4 април (събота) Спартак ще има визита на Ботев 2012, докато Черно море ще гостува на Балкан два дни по-късно.

В залата замириса на дерби още в откриващите минути, преминали основно под знака на равенството и смяната на водачеството. Кавон Скот и Георги Боянов се питаха да поемат повече отговорност в офанзивен план за своите отбори, а домакините изкопчиха точка актив в края на встъпителния период.

Гостите поставиха ударно начало на следващата десетка и чрез по-добрите решения, взети в нападение и защита, не се забавиха с настаняването на лидерската позиция. „Моряците“ взеха светкавични мерки със съдействието на Ламонт Уест и вдигането на оборотите в дефанзивен план, за да изравнят не само баланса на силите, но и да се оттеглят в съблекалнята при 37:32.

Присъствието на Ноел Браун се оказа катализатора, който запали искрата за спартаклии да намерят постепенно пътя към обрата в хода на третата част. Стрелбата за д дъгата помогна на действащите вицешампиони да излязат от нокдауна, но Джейлън МакКлауд прие предизвикателството и тласна тима от Плевен с 6-точков актив след 30 минути игрово време.

Нов прилив на енергия, дошла от главно от горещата ръка на Уест, накара действащия носител на Купата и Суперкупата да повярва в обрата на бърза ръка. Мартин Русев и Павлин Иванов се заеха със задачата да отвръщат. Усилията на Боянов и Уест дадоха тон за нов щурм, довел до изоставането на домакините до минус 2 във финалните 47 секунди. Последва по един пропуск и от двете страни, а в последните по-малко от 2 секунди до края Русев трепна и при двата си опита от фаула, но овладя борбата в нападение и всичко свърши.

Мартин Русев запали искрата за Спартак със своите 19 точки, включително и с 4 успешни шута зад арката. Джейлън МакКлауд го последва със 17, Павлин Иванов финишира с 12 и 7 асистенции, Кавон Скот завърши с 11 и 5 борби.

Георги Боянов блесна за Черно море с 24 точки и 9 борби. Ламонт Уест се разписа с 20 точки.

#НБЛ 2025/2026 #БК Спартак Плевен #БК Черно море Тича

