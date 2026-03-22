Спартак Плевен се оказа непреодолимо препятствие и за Миньор 2015

bnt avatar logo от Веселин Михайлов
"Синьо-белите" изнесоха лекция на "чуковете" за четири поред в НБЛ.

Спартак Плевен се оказа непреодолимо препятствие и за Миньор 2015
Спартак Плевен продължава да се намира под пара в Sesame НБЛ и добави на сметката си четвърти пореден успех. Селекцията на Желко Лукаич не прояви милост срещу Миньор 2015 след 106:69 в среща от 26-ия кръг, изиграна в зала "Балканстрой". "Синьо-белите" загатнаха за разгрома още на старта и до финалната сирена диктуваха спокойно събитията на паркета, стопирайки рейда от две последователно победи за състава на Ивица Вукотич родния елит. Сред ключовите фактори за убедителния успех на спартаклии се оказаха грешките, които бяха 11 в тяхна полза срещу 19 за "чуковете", както и борбите - 50 за домакините срещу 34 от другата страна.

Допълнителен стимул за убедителното представяне на тима от Плевен бе и завръщането в игра на Павлин Иванов, докато Христо Вичев направи официален дебют.

Доскорошният участник в Европейската северна лига има 12 победи и 11 загуби, което го поставя на петото място във временното класиране, а "жълто-черните" се намират на седма позиция с 11 успеха и 13 поражения. На 25 март (сряда) Спартак ще домакинства на Берое Стара Загора, докато Миньор ще влезе в ролята на домакин срещу Балкан.

Усилията на Кавон Скот, Джейлън МакКлауд и Ноел Браун тласнаха домакините към шеметни встъпителни минути, в които двуцифрената разлика се оказа лесна задача. Гостите намериха светъл лъч надежда в нападение чрез Монтейвиъс Мърфи и Васил Попов, но „синьо-белите“ рядко трепваха за аванс от 11 точки в края на откриващия период.

Алгоритмите в играта на спартаклии действаха добре и в следващата десетка, особено в офанзивен план, което се оказа и ключът за натрупването на още по-сериозна разлика. Проблясъците на Остин Прайс и Игор Кесар не дадоха нужната искра на „чуковете“, а това отвори пътя на тима от Плевен да се прибере в съблекалнята при 57:33 в съблекалнята.

МакКлауд и Браун затвърдиха доминацията на домакините в хода на третата част, когато авансът им придоби още по-сериозни размери. „Жълто-черните“ не бяха в състояние да излязат от нокдауна „синьо-белите“ си изградиха 33-точков актив след 30 минути игрово време. По този начин заключителната четвърт бе се превърна в протокола и единствената интрига бе какъв ще е крайният резултат.

Джайлън МакКлауд бе двигателят на Спартак, отчитайки се със своите 21 точки, 11 асистенции, 6 откраднати топки и 4 успешни шута отвъд дъгата. Павлин Иванов го последва с 15 точки и 6 завършващи подавания. Кавон Скот (5 борби), Ноел Браун (6 овладени под двата коша топки) и Джон Флорвиъс (13 борби) се разписаха с по 13. Мартин Сотиров остави на сметката си 10 точки и 6 овладени под двата коша топки.

Лазар Станкович и Остин Прайс отговориха с по 16 точки за Миньор. Монтейвиъс Мърфи има 10 и 6 борби.

