Торонто и Детройт стигнаха до седми мачове в плейофите на НБA

Ар Джей Барет вкара тройка 1.2 секунди преди края на продължението, с която Торонто надделя над гостуващия Кливланд със 112:110 и си осигури седми мач в серията от първия кръг на плейофите в Източната конференция.

Скоти Барнс добави 25 точки и 14 асистенции за Раптърс. Барет завърши с 24 точки, както и Джа'Коби Уолтър. Евън Моубли се отличи с 26 точки и 14 борби за Кавалиърс, които ще бъдат домакини на решителния мач в неделя. Донован Мичъл наниза 24 точки, а Джеймс Хардън - 16 точки, 9 асистенции и 9 борби.

Кейд Кънингам отбеляза 32 точки, а Детройт преодоля пасив от 24 точки, за да шокира домакина Орландо с 93:79 и да стигне до решителен седми мач в серията от първия кръг на плейофите в Източната конференция.

Пистънс, поставени под номер 1, започнаха четвъртата четвърт със серия от 18:1, за да поведат с 8 точки и в крайна сметка надиграха Орландо с 55:19 през второто полувреме.

Дезмънд Бейн и Паоло Банкеро реализираха по 17 точки за Орландо, който се ограничи до 12 точки през първите 19 минути на второто полувреме. Детройт поведе със 74:72 повече от седем минути преди края на мача, след като изоставаха с 22 точки на полувремето, и стигна до крайния успех.