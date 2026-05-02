Карина Константинова и Келтерн отново стъпиха на върха в Германия

Карина Константинова и Рутроник Старс Келтерн отново ликуват с титлата на женската Бундеслига. Българката и нейните съотборнички взеха своето при гостуването си на Маргбург след 73:62 в четвъртия финален мач.

Както в останалите срещи, така и в тази Константинова намери място в стартовата петица. Българският националка допринесе за ценния успех, като се доближи до дабъл-дабъл. Гардът финишира с 9 точки, 6 борби, 4 асистенции и 4 откраднати топки за 38 игрови минути. При стрелбата си тя бе 1/4 от средно разстояние, 0/2 зад дъгата и 7/8 от линията за изпълнение на наказателни удари.

Така съставът на Матеа Тавич сложи край на серията с 3:1 победи. И за българката, и за босненката това е втора поредна титла в германския елит, която печелят заедно, след като доминираха и през миналия сезон, а през този се пребориха и за среброто в турнира за Купата на Германия. Освен това златото е четвърто от шампионата във витрината на Келтерн.

Гостите успяха да вземат предимство още през първото полувреме и след неговия край се изстреляха при 35:28. Домакините показаха характер и не бяха далече от играта при подновяването на играта, но действащите шампионки удържаха успеха до края.

Александра Вилке блесна за Келтерн с 19 точки. Германският гард ознаменува представянето си с приза за MVP на финалната серия.