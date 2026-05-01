Фенербахче намери верните решения срещу Жалгирис за втори път в Евролигата (ВИДЕО)

Фенербахче направи нова успешна крачка към Финалната четворка в Евролигата. Действащите шампиони сразиха Жалгирис с 86:74 във втория мач от четвъртфиналите. В „Юлкер Спортс“ Арена“ съставът на Шарунас Ясикевичус си свърши работата още през първото полувреме, спечелено с 51:33, а в хода на второто не оставиха съмнения в превъзходството си и разочароваха за втори пореден път баскетболистите на Томас Масюлис в елиминациите.

Това помогна на турците да поведат с 2:0 победи и да се отправят към Каунас със защитено домакинско предимство. Серията се мести в на литовска земя, а третият мач ще бъде на 6 май (сряда).

Тарик Биберович, Крис Силва и Уейд Болдуин Никола Мели осигуриха постепенно двуцифрено предимство на домакините в началните минути. До края на дебютната част усилията на Моузес Райт не успяха да събудят гостите и турците се откъснаха с 12 точки.

Мели, Болдуин и Биберович си поделиха отговорността във втория период, за да оставят непокътната преднината на „фенерите“. Този път Ажуолас Тубелис се опита да даде тон на литовците, но не получи достатъчно подкрепа в нападение от своите съотборници и актуалният първенец в турнира на богатите се прибра в съблекалнята при 51:33.

Отборът от Истанбул рядко даваше признаци за намаляването на оборотите, като Микаел Янтунен и Нандо де Коло влязоха в ролята на основни реализатори. За литовците трудностите в офанзивен план продължиха с пълна сила и домакините си осигуриха аванс от 19 точки след 30 минути игра. За интрига в последната част трудно можеше да става дума и единствената такава бе какъв ще е крайният резултат.

Николо Мели даде тон за успеха на Фенербахче със 17 точки. Нандо де Коло приключи с 16, включително и с 4 успешни стрелби от далечна дистанция. Тарик Биберович добави 15, Микаел Янтунен финишира с 13 и 6 борби, Уейд Болдуин регистрира 11 и 7 асистенции.

Моузес Райт и Ажуолас Тубелис отвърнаха за Жалгирис с по 16 точки. Силвен Франсиско приключи с 11 и 6 асистенции.