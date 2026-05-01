БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Фенербахче намери верните решения срещу Жалгирис за втори път в Евролигата (ВИДЕО)

от Веселин Михайлов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 03:07 мин.
Спорт
Запази

Действащите шампиони в най-комерсиалната клубна надпревара на Стария континент се приближават към Финалната четворка.

Снимка: euroleaguebasketball.net
Слушай новината

Фенербахче направи нова успешна крачка към Финалната четворка в Евролигата. Действащите шампиони сразиха Жалгирис с 86:74 във втория мач от четвъртфиналите. В „Юлкер Спортс“ Арена“ съставът на Шарунас Ясикевичус си свърши работата още през първото полувреме, спечелено с 51:33, а в хода на второто не оставиха съмнения в превъзходството си и разочароваха за втори пореден път баскетболистите на Томас Масюлис в елиминациите.

Това помогна на турците да поведат с 2:0 победи и да се отправят към Каунас със защитено домакинско предимство. Серията се мести в на литовска земя, а третият мач ще бъде на 6 май (сряда).

Тарик Биберович, Крис Силва и Уейд Болдуин Никола Мели осигуриха постепенно двуцифрено предимство на домакините в началните минути. До края на дебютната част усилията на Моузес Райт не успяха да събудят гостите и турците се откъснаха с 12 точки.

Мели, Болдуин и Биберович си поделиха отговорността във втория период, за да оставят непокътната преднината на „фенерите“. Този път Ажуолас Тубелис се опита да даде тон на литовците, но не получи достатъчно подкрепа в нападение от своите съотборници и актуалният първенец в турнира на богатите се прибра в съблекалнята при 51:33.

Отборът от Истанбул рядко даваше признаци за намаляването на оборотите, като Микаел Янтунен и Нандо де Коло влязоха в ролята на основни реализатори. За литовците трудностите в офанзивен план продължиха с пълна сила и домакините си осигуриха аванс от 19 точки след 30 минути игра. За интрига в последната част трудно можеше да става дума и единствената такава бе какъв ще е крайният резултат.

Николо Мели даде тон за успеха на Фенербахче със 17 точки. Нандо де Коло приключи с 16, включително и с 4 успешни стрелби от далечна дистанция. Тарик Биберович добави 15, Микаел Янтунен финишира с 13 и 6 борби, Уейд Болдуин регистрира 11 и 7 асистенции.

Моузес Райт и Ажуолас Тубелис отвърнаха за Жалгирис с по 16 точки. Силвен Франсиско приключи с 11 и 6 асистенции.

#Плейофи Евролига 2026 #БК Жалгирис #БК Фенербахче

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Коя е Михаела Доцова?
1
Коя е Михаела Доцова?
Кой е 241-вият депутат в новия парламент?
2
Кой е 241-вият депутат в новия парламент?
Следващото заседание на парламента ще бъде на 7 май
3
Следващото заседание на парламента ще бъде на 7 май
Михаела Доцова е новият председател на Народното събрание
4
Михаела Доцова е новият председател на Народното събрание
Депутатите избраха шестима заместник-председатели на парламента
5
Депутатите избраха шестима заместник-председатели на парламента
"Продължаваме Промяната" декларира, че ще бъде конструктивна, но критична опозиция
6
"Продължаваме Промяната" декларира, че ще бъде...

Най-четени

След аварията в Чернобил: България е на 8-о място по радиационно замърсяване и на първо по облъчване на хората
1
След аварията в Чернобил: България е на 8-о място по радиационно...
Гонка и екшън на пътя: Простреляха млад мъж след скандал в Хасково (СНИМКИ)
2
Гонка и екшън на пътя: Простреляха млад мъж след скандал в Хасково...
Журналистът от БНТ Драгомир Драганов получи отличие от Асоциацията на българските авиокомпании
3
Журналистът от БНТ Драгомир Драганов получи отличие от Асоциацията...
Коя е Михаела Доцова?
4
Коя е Михаела Доцова?
БНТ променя програмата си в памет на Михаил Заимов
5
БНТ променя програмата си в памет на Михаил Заимов
Опит за покушение срещу президента Доналд Тръмп
6
Опит за покушение срещу президента Доналд Тръмп

Още от: Баскетбол

Още от същото: Везенков засили Олимпиакос към Финалната четворка в Евролигата (ВИДЕО)
Още от същото: Везенков засили Олимпиакос към Финалната четворка в Евролигата (ВИДЕО)
Шампион 2006 спечели Купата на БФБ при девойките U19 Шампион 2006 спечели Купата на БФБ при девойките U19
Чете се за: 01:27 мин.
Президентът на Евролигата награди Везенков пред погледа на Джокович (ВИДЕО) Президентът на Евролигата награди Везенков пред погледа на Джокович (ВИДЕО)
Чете се за: 02:10 мин.
Локомотив Пловдив изстрада успеха срещу Ботев 2012 за инфарктен старт на плейофите Локомотив Пловдив изстрада успеха срещу Ботев 2012 за инфарктен старт на плейофите
Чете се за: 04:00 мин.
Рилски спортист започна плейофите с успех над Берое Рилски спортист започна плейофите с успех над Берое
Чете се за: 01:45 мин.
Леброн Джеймс: Нямаме време да мислим върху загубата Леброн Джеймс: Нямаме време да мислим върху загубата
Чете се за: 01:45 мин.

Водещи новини

Четириногият Роувър започна работа в 52-рото Народно събрание
Четириногият Роувър започна работа в 52-рото Народно събрание
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Новият парламент започна работа със заявки за промени и идеи за законодателни реформи Новият парламент започна работа със заявки за промени и идеи за законодателни реформи
Чете се за: 09:15 мин.
У нас
Михаела Доцова: Историята не помни шумните, помни градивните Михаела Доцова: Историята не помни шумните, помни градивните
Чете се за: 02:20 мин.
У нас
Виктор Илиев, който се вряза в автобус в София, получи присъда от 20 години затвор Виктор Илиев, който се вряза в автобус в София, получи присъда от 20 години затвор
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Парламентът заработи - кога ще има ново правителство?
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
България е на първо място по изчезване на населението в целия свят
Чете се за: 03:15 мин.
Общество
Петролът поскъпва рязко заради напрежение между САЩ и Иран
Чете се за: 03:40 мин.
По света
Край на визитата на Чарлз III в САЩ
Чете се за: 00:45 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ