Реал отблъсна щурма на Апоел и потегли победоносно в плейофите на Евролигата (ВИДЕО)

Реал Мадрид потегли успешно в плейофите на Евролигата. Момчетата на Серджо Скариоло се наложиха над Апоел Тел Авив с 86:82 в първи мач от четвъртфиналите. В "Movistar Arena" испанците държаха съдбата си в свои ръце през цялата среща, но едва в края стигнаха до ценния успех, когато удържаха ценния успех срещу баскетболистите на Димитрис Итудис.

Първата вярна стъпка на "белите" отвори пътя и към това да повдат с 1:0 победи в първия кръг от елиминациите срещу дебютанта в турнриа на богатите. Вторият мач ще бъде на 1 май (петък), когато Реал отново ще бъде домакин.

Стартът премина при поделено надмощие. Факундо Кампацо настрои мерника зад дъгата за домакините, а от другата страна Дан Отуру и Василие Мицич отговориха на предизвикателството. Постепенно Кампацо продължи да създава главоболие на израелската зашита и даде тон на испанците за ванс от 9 точки в края на дебютната част.

„Белите“ продължиха в същия дух и в началото на следващата десетка, когато Трейл Лайлс и Габриел Дек поеха щафетата. Антонио Блекни влезе в ролята на спасител за гостите, връщайки ги в играта до известна степен, но мадридчани не дадоха заден ход и се прибраха в съблекалнята при 48:33.

Двуцифрената преднина на „лос бланкос“ остана непокътната и в хода на второто полувреме чрез Марио Хезоня и Лайлс. До края на третата част израелците не бяха в състояние да отвърнат на удара и тимът от Мадрид се отскубна с 15 точки.

Лайлс и Кампацо съхраниха двуцифреното преимущество на участника в Лига Ендеса на старта на финалната десетка. Дебютантът в турнира на богатите се вдигна на нов щурм, този път дело на Крис Джоунс, Василие Мижич и Блекни, стопявайки изоставането им до минус 4 в последните 47 секунди, но испанците удържаха успеха.

Факундо Кампацо се открои за Реал с 21 точки, включително и с 6 точни стрелби зад дъгата. Трей Лайълс приключи с 13 и 6 борби, Марио Хезоня записа 11 и 5 асистенции, Габриел Дек реализира 10.

Антонио Блекни отговори за Апоел с 25 точки, от които 6 успешни шута отвъд дъгата. Дан Отуру остави на сметката си 20 и 17 борби, Василие Мицич финишира с 15 и 7 овладени под двата ринга топки, Крис Джоунс има 14 и 8 завършващи подавания.