Реал разнищи Апоел по пътя към нов верен ход в плейофите на Евролигата (ВИДЕО)

Испанците защитиха домакинското си предимство срещу израелците и крачат уверено към Финалната четворка в турнира на богатите.

Реал Мадрид погледна смело към Финалната четворка в Евролигата. Съставът на Чус Матео срази Апоел Тел Авив със 102:75 във втория четвъртфинален мач. В Movistar Arena първото полувреме не предвещаваше подобен край, но испанците се развилняха през второто, спечелено с категоричното 62:33, за да нанесат ново разочарование момчетата на Димитрис Итудис в елиминациите от турнира на богатите.

Вторият пореден успех за мадридчани вече означава и 2:0 победи в серията, като имат нужда от още една, за да си проправят път към Атина, където ще се проведе Финалната четворка. Серията се мести на българска земя, а третата среща е планирана за 5 май (вторник) в Ботевград.

Началните минути загатнаха за сериозна доза интрига. Факундо Кампацо и Марио Хезоня настроиха мерниците за домакините, а от другата страна Дан Отуру и Илайджа Брайънт отвърнаха на удара. Именно последните двама осигуриха трайно водачество на гостите, но Тео Маледон загатна за своите възможности и помогна на испанците за пълен обрат, както и за разлика от 3 точки в края на дебютната част.

Вторият период стартира по вкуса на „белите“, които продължиха да се чувстват по-комфортно на паркета. Израелците не дадоха заден ход, залагайки на Крис Джоунс, Антонио Блекни и Отуру, за да се настанят постепенно на лидерската позиция и да се приберат в съблекалнята при 42:40.

Мадридчани включиха на съвсем друга скорост при подновяването на играта, като това бе провокирано от Андрес Фелиз, Усман Гаруба, Кампацо и Хезоня, които не само предизвикаха светкавичен обрат, но и вдигнаха разликата до двуцифрени изражения. Опитите на Колин Малкълм да запали искрата за „червените“ удариха на камък и тимът от Мадрид се радваше на аванс от 11 точки след 30 минути игра.

Тенденцията, подхваната от домакините, продължи и във финалната десетка, когато преднината им стана още по-заплашителна чрез обичайните заподозрени от третата част. До края на мача дебютантът в турнира на богатите трябваше да се примири със статуквото и останалите минути се превърнаха в протоколни.

Факундо Кампацо се открои за Реал със своите 23 точки, 6 асистенции и 4 успешни стрелби зад дъгата. Тео Маледон и Усман Гаруба (9 борби) отбелязаха по 13 точки, Марио Хезоня (7 овладени под двата ринга топки) и Андрес Фелиз (5 овладени под двата коша топки) нанизаха по 11.

Дан Отуру бе над всички за Апоел с 19 точки. Американецът подобри сезона за най-много точни стрелби от средна дистанция в рамките на един сезон с 232, изпреварвайки Ти Джей Шортс. Илайджа Брайънт записа 11 и 5 борби, Крис Джоунс реализира 10.

ТОП 24

Трагедия на пътя: Петима души загинаха при тежка катастрофа край Ботевград
1
Трагедия на пътя: Петима души загинаха при тежка катастрофа край...
Свлачище затвори пътя Пампорово - Смолян, въведени са обходни маршрути
2
Свлачище затвори пътя Пампорово - Смолян, въведени са обходни маршрути
Панагюрище е център на честванията за 150-годишнината от Априлското въстание
3
Панагюрище е център на честванията за 150-годишнината от Априлското...
С историческа възстановка в Клисура отбелязват годишнината от Априлското въстание
4
С историческа възстановка в Клисура отбелязват годишнината от...
Шофьор с 3,40 промила се вряза в ограждения пред МВР-Русе
5
Шофьор с 3,40 промила се вряза в ограждения пред МВР-Русе
Заради Ормузкия проток: Тръмп обмисля изтегляне на американските войски от Испания и Италия
6
Заради Ормузкия проток: Тръмп обмисля изтегляне на американските...

Най-четени

Трагедия на пътя: Петима души загинаха при тежка катастрофа край Ботевград
1
Трагедия на пътя: Петима души загинаха при тежка катастрофа край...
След аварията в Чернобил: България е на 8-о място по радиационно замърсяване и на първо по облъчване на хората
2
След аварията в Чернобил: България е на 8-о място по радиационно...
Гонка и екшън на пътя: Простреляха млад мъж след скандал в Хасково (СНИМКИ)
3
Гонка и екшън на пътя: Простреляха млад мъж след скандал в Хасково...
Журналистът от БНТ Драгомир Драганов получи отличие от Асоциацията на българските авиокомпании
4
Журналистът от БНТ Драгомир Драганов получи отличие от Асоциацията...
Коя е Михаела Доцова?
5
Коя е Михаела Доцова?
Кой е 241-вият депутат в новия парламент?
6
Кой е 241-вият депутат в новия парламент?

Още от: Баскетбол

Балкан си осигури място на полуфиналите в НБЛ
Балкан си осигури място на полуфиналите в НБЛ
Спартак Плевен изравни силите срещу Черно море в плейофите на НБЛ Спартак Плевен изравни силите срещу Черно море в плейофите на НБЛ
Чете се за: 04:00 мин.
Александър Гавалюгов е носител на приза "Рачо Колев – едно сърце, една игра" Александър Гавалюгов е носител на приза "Рачо Колев – едно сърце, една игра"
Чете се за: 01:22 мин.
Минесота Тимбъруулвс и Ню Йорк Никс продължават напред в плейофите на НБА Минесота Тимбъруулвс и Ню Йорк Никс продължават напред в плейофите на НБА
Чете се за: 04:47 мин.
Дежавю: Панатинайкос отново разби сърцето на Валенсия в плейофите на Евролигата (ВИДЕО) Дежавю: Панатинайкос отново разби сърцето на Валенсия в плейофите на Евролигата (ВИДЕО)
Чете се за: 05:52 мин.
Фенербахче намери верните решения срещу Жалгирис за втори път в Евролигата (ВИДЕО) Фенербахче намери верните решения срещу Жалгирис за втори път в Евролигата (ВИДЕО)
Чете се за: 03:07 мин.

Водещи новини

С тържествена заря-проверка в Панагюрище беше почетена 150-годишнината от Априлското въстание
С тържествена заря-проверка в Панагюрище беше почетена...
Чете се за: 02:15 мин.
Политика
България отбеляза 150 години от Априлското въстание с възстановки и почит към героите (ОБЗОР) България отбеляза 150 години от Априлското въстание с възстановки и почит към героите (ОБЗОР)
Чете се за: 03:55 мин.
У нас
Президентът започва консултациите с парламентарно представените партии на 5 май Президентът започва консултациите с парламентарно представените партии на 5 май
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Обявиха бедствено положение заради свлачището на пътя Смолян - Пампорово Обявиха бедствено положение заради свлачището на пътя Смолян - Пампорово
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Шофьор с 3,40 промила се вряза в ограждения пред МВР-Русе
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
Разследват причините за тежката катастрофа край Ботевград с пет жертви
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
Продължаване на войната с Иран: Ще поиска ли Доналд Тръмп...
Чете се за: 00:42 мин.
По света
Тръмп обяви, че ще увеличи с 25% митата за автомобили и камиони от ЕС
Чете се за: 00:50 мин.
По света
