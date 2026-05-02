Реал разнищи Апоел по пътя към нов верен ход в плейофите на Евролигата (ВИДЕО)

Реал Мадрид погледна смело към Финалната четворка в Евролигата. Съставът на Чус Матео срази Апоел Тел Авив със 102:75 във втория четвъртфинален мач. В Movistar Arena първото полувреме не предвещаваше подобен край, но испанците се развилняха през второто, спечелено с категоричното 62:33, за да нанесат ново разочарование момчетата на Димитрис Итудис в елиминациите от турнира на богатите.

Вторият пореден успех за мадридчани вече означава и 2:0 победи в серията, като имат нужда от още една, за да си проправят път към Атина, където ще се проведе Финалната четворка. Серията се мести на българска земя, а третата среща е планирана за 5 май (вторник) в Ботевград.

Началните минути загатнаха за сериозна доза интрига. Факундо Кампацо и Марио Хезоня настроиха мерниците за домакините, а от другата страна Дан Отуру и Илайджа Брайънт отвърнаха на удара. Именно последните двама осигуриха трайно водачество на гостите, но Тео Маледон загатна за своите възможности и помогна на испанците за пълен обрат, както и за разлика от 3 точки в края на дебютната част.

Вторият период стартира по вкуса на „белите“, които продължиха да се чувстват по-комфортно на паркета. Израелците не дадоха заден ход, залагайки на Крис Джоунс, Антонио Блекни и Отуру, за да се настанят постепенно на лидерската позиция и да се приберат в съблекалнята при 42:40.

Мадридчани включиха на съвсем друга скорост при подновяването на играта, като това бе провокирано от Андрес Фелиз, Усман Гаруба, Кампацо и Хезоня, които не само предизвикаха светкавичен обрат, но и вдигнаха разликата до двуцифрени изражения. Опитите на Колин Малкълм да запали искрата за „червените“ удариха на камък и тимът от Мадрид се радваше на аванс от 11 точки след 30 минути игра.

With this bucket he set a new all-time EuroLeague single-season record for two-point field goals, as he hit his 232nd!

The previous record was held by TJ Shorts



The previous record was held by TJ Shorts pic.twitter.com/vIreOFOqaD — EuroLeague (@EuroLeague) May 1, 2026

Тенденцията, подхваната от домакините, продължи и във финалната десетка, когато преднината им стана още по-заплашителна чрез обичайните заподозрени от третата част. До края на мача дебютантът в турнира на богатите трябваше да се примири със статуквото и останалите минути се превърнаха в протоколни.

Факундо Кампацо се открои за Реал със своите 23 точки, 6 асистенции и 4 успешни стрелби зад дъгата. Тео Маледон и Усман Гаруба (9 борби) отбелязаха по 13 точки, Марио Хезоня (7 овладени под двата ринга топки) и Андрес Фелиз (5 овладени под двата коша топки) нанизаха по 11.

Дан Отуру бе над всички за Апоел с 19 точки. Американецът подобри сезона за най-много точни стрелби от средна дистанция в рамките на един сезон с 232, изпреварвайки Ти Джей Шортс. Илайджа Брайънт записа 11 и 5 борби, Крис Джоунс реализира 10.