Още от същото: Везенков засили Олимпиакос към Финалната четворка в Евролигата (ВИДЕО)

Александър Везенков блесна с дежурното си силно представяне и засили Олимпиакос към Финалната четворка в Евролигата. Българинът и неговите съотборници поставиха на колене Монако с 94:64 във втората четвъртфинална среща, изиграна в Двореца на мира и дружбата. Селекцията на Йоргос Барцокас се развилня още през първото полувреме, когато подчерта своята доминация, особено от далечна дистанция, където реализира 15 стрелби отвъд дъгата срещу 6 за състава, воден от Манучар Маркоишвили. Ситуацията за "монегаските" се влоши именно тогава, когато Майк Джеймс бе дисквалифициран, а Даниъл Тайс получи контузия ръката и не доигра мача.

Както по традиция, Спортист №1 на България за 2022 и 2023 година намери място в стартовата петица и си свърши работата. Българският национал тласна "червено-белите" към ценния успех, като поведе колоната на реализаторите и не бе далече от мисълта за дабъл-дабъл. Крилото се прибра в съблекалнята с 21 точки, 7 борби и 2 асистенции за 20 минути, прекарани на паркета. При стрелбата си той бе 3/3 от средна дистанция и 5/8 отвъд дъгата.

По този начин тимът от Пирея поведе с 2:0 победи и се нуждае от още една, за да си резервира билета за заключителната фаза в най-комерсиалната клубна надпревара на Стария континент. Серията се мести в Княжеството, където третият мач ще бъде изигран на 5 април (вторник).

Откриващите минути се превърнаха в стрелбище. Томас Уолкъп често се нагърбваше за домакините, докато от другата страна Алфа Диало бе готов да отвърне на предизвикателството. Впоследствие Александър Везенков влезе в дежурния си убийствен режим и именно неговият точен мерник тласна гърците към развалянето на статуквото, както и към аванс от 5 точки в края на встъпителния период.

„Червено-белите“ превърнаха началото на следващата десетка в наказателна акция чрез серия от 21:6, дело основно на Еван Фурние и Алек Питърс, за да обезличат защитата на своя съперник и да се превърнат в пълни господари. Гостите се намираха в пълен нокдаун и за аргументи трудно можеше да става дума, което отвори пътя на тима от Пирея да се оттегли в съблекалнята при 59:31.

Горещата ръка на Везенков влезе постепенно в действие и в хода на третата част, когато действащите шампиони на Гърция отново нямаха спиране. Отборът от Княжеството отново не бе в състояние да надигне глава и домакините си извоюваха 19-точков актив след 30 минути игрово време. Така заключителната четвърт се превърна в протоколна и до финалната сирена единствената интрига бе какъв ще бъде крайният резултат.

Еван Фурние се разписа с 16 точки за Олимпиакос, включително и с 4 успешни стрелби от далечна дистанция. Шакил МакКисик отбеляза 11, Томас Уолкъп финишира с 10.

Кевариъс Хейс отвърна за Монако с 11 точки и 5 борби. Алфа Диало и Матю Стразел (5 овладени под двата ринга топки) нанизаха по 10.