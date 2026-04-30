Още от същото: Везенков засили Олимпиакос към Финалната четворка в Евролигата (ВИДЕО)

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Везенков засили Олимпиакос към Финалната четворка в Евролигата (ВИДЕО)

bnt avatar logo от Веселин Михайлов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 04:00 мин.
Спорт
Запази

Българският национал спази традицията след нова лекция на гърците в плейофите от турнира на богатите.

Снимка: olympiacosbc.gr
Слушай новината

Александър Везенков блесна с дежурното си силно представяне и засили Олимпиакос към Финалната четворка в Евролигата. Българинът и неговите съотборници поставиха на колене Монако с 94:64 във втората четвъртфинална среща, изиграна в Двореца на мира и дружбата. Селекцията на Йоргос Барцокас се развилня още през първото полувреме, когато подчерта своята доминация, особено от далечна дистанция, където реализира 15 стрелби отвъд дъгата срещу 6 за състава, воден от Манучар Маркоишвили. Ситуацията за "монегаските" се влоши именно тогава, когато Майк Джеймс бе дисквалифициран, а Даниъл Тайс получи контузия ръката и не доигра мача.

Както по традиция, Спортист №1 на България за 2022 и 2023 година намери място в стартовата петица и си свърши работата. Българският национал тласна "червено-белите" към ценния успех, като поведе колоната на реализаторите и не бе далече от мисълта за дабъл-дабъл. Крилото се прибра в съблекалнята с 21 точки, 7 борби и 2 асистенции за 20 минути, прекарани на паркета. При стрелбата си той бе 3/3 от средна дистанция и 5/8 отвъд дъгата.

По този начин тимът от Пирея поведе с 2:0 победи и се нуждае от още една, за да си резервира билета за заключителната фаза в най-комерсиалната клубна надпревара на Стария континент. Серията се мести в Княжеството, където третият мач ще бъде изигран на 5 април (вторник).

Откриващите минути се превърнаха в стрелбище. Томас Уолкъп често се нагърбваше за домакините, докато от другата страна Алфа Диало бе готов да отвърне на предизвикателството. Впоследствие Александър Везенков влезе в дежурния си убийствен режим и именно неговият точен мерник тласна гърците към развалянето на статуквото, както и към аванс от 5 точки в края на встъпителния период.

„Червено-белите“ превърнаха началото на следващата десетка в наказателна акция чрез серия от 21:6, дело основно на Еван Фурние и Алек Питърс, за да обезличат защитата на своя съперник и да се превърнат в пълни господари. Гостите се намираха в пълен нокдаун и за аргументи трудно можеше да става дума, което отвори пътя на тима от Пирея да се оттегли в съблекалнята при 59:31.

Горещата ръка на Везенков влезе постепенно в действие и в хода на третата част, когато действащите шампиони на Гърция отново нямаха спиране. Отборът от Княжеството отново не бе в състояние да надигне глава и домакините си извоюваха 19-точков актив след 30 минути игрово време. Така заключителната четвърт се превърна в протоколна и до финалната сирена единствената интрига бе какъв ще бъде крайният резултат.

Еван Фурние се разписа с 16 точки за Олимпиакос, включително и с 4 успешни стрелби от далечна дистанция. Шакил МакКисик отбеляза 11, Томас Уолкъп финишира с 10.

Кевариъс Хейс отвърна за Монако с 11 точки и 5 борби. Алфа Диало и Матю Стразел (5 овладени под двата ринга топки) нанизаха по 10.

Свързани статии:

Президентът на Евролигата награди Везенков пред погледа на Джокович (ВИДЕО)
Президентът на Евролигата награди Везенков пред погледа на Джокович (ВИДЕО)
Лидерът на Олимпиакос получи наградата си за MVP на редовния сезон...
Чете се за: 02:10 мин.
#Плейофи Евролига 2026 #БК Монако #БК Олимпиакос #Александър Везенков

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Коя е Михаела Доцова?
1
Коя е Михаела Доцова?
Кой е 241-вият депутат в новия парламент?
2
Кой е 241-вият депутат в новия парламент?
Следващото заседание на парламента ще бъде на 7 май
3
Следващото заседание на парламента ще бъде на 7 май
Михаела Доцова е новият председател на Народното събрание
4
Михаела Доцова е новият председател на Народното събрание
Депутатите избраха шестима заместник-председатели на парламента
5
Депутатите избраха шестима заместник-председатели на парламента
"Продължаваме Промяната" декларира, че ще бъде конструктивна, но критична опозиция
6
"Продължаваме Промяната" декларира, че ще бъде...

Най-четени

След аварията в Чернобил: България е на 8-о място по радиационно замърсяване и на първо по облъчване на хората
1
След аварията в Чернобил: България е на 8-о място по радиационно...
Гонка и екшън на пътя: Простреляха млад мъж след скандал в Хасково (СНИМКИ)
2
Гонка и екшън на пътя: Простреляха млад мъж след скандал в Хасково...
Журналистът от БНТ Драгомир Драганов получи отличие от Асоциацията на българските авиокомпании
3
Журналистът от БНТ Драгомир Драганов получи отличие от Асоциацията...
Коя е Михаела Доцова?
4
Коя е Михаела Доцова?
БНТ променя програмата си в памет на Михаил Заимов
5
БНТ променя програмата си в памет на Михаил Заимов
Опит за покушение срещу президента Доналд Тръмп
6
Опит за покушение срещу президента Доналд Тръмп

Още от: Баскетбол

Шампион 2006 спечели Купата на БФБ при девойките U19
Шампион 2006 спечели Купата на БФБ при девойките U19
Президентът на Евролигата награди Везенков пред погледа на Джокович (ВИДЕО) Президентът на Евролигата награди Везенков пред погледа на Джокович (ВИДЕО)
Чете се за: 02:10 мин.
Локомотив Пловдив изстрада успеха срещу Ботев 2012 за инфарктен старт на плейофите Локомотив Пловдив изстрада успеха срещу Ботев 2012 за инфарктен старт на плейофите
Чете се за: 04:00 мин.
Рилски спортист започна плейофите с успех над Берое Рилски спортист започна плейофите с успех над Берое
Чете се за: 01:45 мин.
Леброн Джеймс: Нямаме време да мислим върху загубата Леброн Джеймс: Нямаме време да мислим върху загубата
Чете се за: 01:45 мин.
Плейофна драма на Изток: Пистънс намалиха, Кавалиърс поведоха Плейофна драма на Изток: Пистънс намалиха, Кавалиърс поведоха
Чете се за: 02:07 мин.

Водещи новини

Четириногият Роувър започна работа в 52-рото Народно събрание
Четириногият Роувър започна работа в 52-рото Народно събрание
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Новият парламент започна работа със заявки за промени и идеи за законодателни реформи Новият парламент започна работа със заявки за промени и идеи за законодателни реформи
Чете се за: 09:15 мин.
У нас
Михаела Доцова: Историята не помни шумните, помни градивните Михаела Доцова: Историята не помни шумните, помни градивните
Чете се за: 02:20 мин.
У нас
Виктор Илиев, който се вряза в автобус в София, получи присъда от 20 години затвор Виктор Илиев, който се вряза в автобус в София, получи присъда от 20 години затвор
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Парламентът заработи - кога ще има ново правителство?
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
България е на първо място по изчезване на населението в целия свят
Чете се за: 03:15 мин.
Общество
Петролът поскъпва рязко заради напрежение между САЩ и Иран
Чете се за: 03:40 мин.
По света
Край на визитата на Чарлз III в САЩ
Чете се за: 00:45 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ