Президентът на Евролигата награди Везенков пред погледа на Джокович (ВИДЕО)

Награждаванията за Александър Везенков се превърнаха в навик. Лидерът на Олимпиакос бе удостоен за пореден път в Евролигата, този път от Деян Бодирога. Президентът на турнира на богатите връчи наградата за MVP на редовния сезон на българския национал преди старта на втория мач между „червено-белите“ и Монако от плейофите.
The President of the @EuroLeague , Dejan Bodiroga, presented Sasha Vezenkov with the Regular Season MVP award!
Както знаем, това е втори подобен приз за крилото в най-комерсиалната клубна надпревара на Стария континент, след като го спечели и през 2022/2023. Само преди два дни българинът бе награден с отличието за Най-добър реализатор на името на Алфонсо Форд и за селекцията в Идеалната петица.
Unmatched talent sitting courtside in Piraeus tonight
Освен Бодирога, който е сред звездните гости на мача в Двореца на мира и дружбата, Българинът и неговите съотборници играят пред суперзвездата на Милуоки Бъкс в лицето на Янис Андетокумбо и 24-кратният носител на титли от Големия шлем – Новак Джокович. Сред зрителите е и друг баскетболист на „елените“ – Кайл Кузма.
Sasha Vezenkov received his MVP award from Dejan Bodiroga, and the crowd loved it.