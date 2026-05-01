Дежавю: Панатинайкос отново разби сърцето на Валенсия в плейофите на Евролигата (ВИДЕО)

Панатинайкос за пореден път показа нерви от стомана и намери пътя към втори пореден успех в плейофите на Евролигата. Момчетата на Ергин Атаман оцеляха отново срещу Валенсия, този път със 107:105 след продължение във втория четвъртфинален мач. Насред „Роч Арена“ в герой за гърците се превърна Найджъл Хейс-Дейвис, който бе автор на победния кош, дошъл с финалната сирена. Подобно на първия двубой, спечелен само с точка, „детелините“ повториха до известна степен сценария и във втория, за разбият отново сърцата на играчите на Педро Мартинес.

Срещата бе белязана от рекорд, поставен от двата отбора за най-резултатен в елиминациите на историята на най-комерсиалната клубна надпревара на Стария континент, отбелязвайки 212 точки. Това се оказа достатъчно да подобрят постижението на Макаби Тел Авив и Пезаро от 2005 година, когато вкарват 203.

Така тимът от Атина направи огромна крачка към Финалната четворка, на която ще е домакин, повеждайки с 2:0 успеха срещу испанците. Третият мач ще бъде на 6 май (сряда), а ПАО ще има чудесна възможност да сложи край на серията.

WHAT. A. GAME.@Paobcgr wins it at the buzzer in OT, clutch mid-range bucket by NHD pushes the series to 2-0! pic.twitter.com/xB5eijXs4X — EuroLeague (@EuroLeague) April 30, 2026

Предпоставките за драма до последно бяха налице още на старта, белязан от смяната на лидерството. Жан Монтеро, Серхио де Лареа и Банко Бадио показаха какво могат в нападение за домакините, а гостите отговориха чрез Найджъл Хейс-Дейвис, Матиас Лесор, Ти Джей Шортс и Джеди Осман. Именно последният помогна на гърците да изкопчат точка актив след 10 минути игра.

Реализаторският дуел между Хейс-Дейвис и Монтеро запази статуквото и в началото на втората част. Кендрик Нън и де Лареа поеха въпросните функции от своите съотборници, а в края на първото полувреме Хейс-Дейвис напомни за себе си и „детелините“ фиксираха 49:48 в своя полза.

Обичайните заподозрени от първото полувреме се постараха статуквото да не се наруши и при подновяването на играта. Де Лареа и Монтеро направиха така, че „оранжевите“ изведнъж да мечтаят за двуцифрена разлика, но Кендрик Нън и Хуан Ернангомес позволиха на „зелените“ да намерят изход от кризата, за да се отскубнат с 3 точки в края на предпоследния период.

This is how you end a quarter on a high! @juanchiviris41 drains the Q3 buzzer beater three!@Paobcgr pic.twitter.com/4moQZ85LE0 — EuroLeague (@EuroLeague) April 30, 2026

Осман и Нън се отличиха на старта на финалната десетка, когато тимът от Атина отблъскваше всеки опит за щурм на своя съперник. „Портокалите“ не сведоха глава чрез Камерън Тейлър и Бракстън Кей, които обърнаха хода на събитията с по-малко от 2 минути до края за плюс 3. Тройка на Осман постави равенство на таблото, а безплодни атаки, включително и такава на Нън със сирената за край на редовното време, остави всичко най-интересно за продължението.

Драмата се пренесе в допълнителните 5 минути, в които смяната на лидерството се превърна в тенденция. В последните 25 секунди Хейс-Дейвис изведе гърците с 2 точки, но Кей върна жеста и поредният паритет бе факт във финалните 5. В ответната атака Хейс се нагърби с отговорността и стреля през човек, за да вкара със сирената и да прати в еуфория гръцкия лагер.

Героят Найджъл Хейс-Дейвис се открои за Панатинайкос с 27 точки, 5 борби и 5 точни шута от далечна дистанция. Кендрик Нън наниза 19 точки, Дежи Осман завърши с 16 и 8 овладени под двата ринга топки, Ти Джей Шортс приключи с 10 и 6 асистенции.

Жан Монтеро бе над всички за Валенсия с 21 точки, 6 асистенции и 4 тройки. Серхио де Лареа записа 18 и 4 успешни стрелби от далечна дистанция, Бранко Бадио има 15, 5 борби и 6 завършващи подавания. Камерън Тейлър навъртя 12 и 7 овладени под двата ринга топки, Бракстън Кей вкара 11.