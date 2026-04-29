Панатинайкос потрепери на старта на плейофите в Евролигата (ВИДЕО)

Панатинайкос премина по трудния път на старта на плейофите в Евролигата. Баскетболистите на Ергин Атаман надвиха Валенсия с 68:67 в дебютния мач от четвъртфиналите. В „Роч Арена“ ролята на герой се падна на Кендрик Нън, който зарадва победителите с победен наказателен удар в последните секунди и разочарова играчите на Педро Мартинес.

Така гърците направиха първа крачка към Финалната четворка в Атина и поведоха с 1:0 успеха. Вторият двубой ще бъде на 30 април (четвъртък), когато испанците ще имат шанс за реванш срещу „детелините“.

Кендрик Нън нямаше спиране на старта и гостите не се забавиха с натрупването на двуцифрена преднина. Макар че Жан Монтеро се опита да отвърне на предизвикателството за домакините, Нън бе под пара и се погрижи гърците да се радват на разлика от 8 точки след 10 минути игра.

„Зелените“ разчитаха на проблясъците на Мариос Григонос, за да останат на лидерската позиция в хода на втората част. Опитите на испанците да обърнат развоя на събитията удариха на камък и „детелините“ се изстреляха при 39:32 на голямата почивка.

Нън попадна под светлините на прожекторите и при подновяването на играта, а тимът от Атина спази традицията и продължи да играе ролята на лидер. Бракстън Кей взе нещата в свои ръце и „оранжевите“ почти докоснаха обрата, но гостите се откъснаха с 5 точки в края на предпоследния период.

Подобно на първите три части, последната също стартира положително за гостите чрез изригване на Матиас Лесор, Камерън Тейлър и Монтеро направиха така, че „портокалите“ отново да си стъпят на краката и да поставят равенството на таблото за 67:67 с 24 секунди, оставащи на часовника. Така се стигна до последните 2, когато Нън застана на наказателната линия и бе точен само веднъж. В ответната атака Монтеро сбърка и гърците откраднаха успеха.

Кендрик Нън се отличи по традиция за ПАО с 21 точки. Ти Джей Шортс и Матиас Лесор (7 борби) нанизаха по 12.

Жан Монтеро бе над всички за Валенсия с 15 точки. Бракстън Кей финишира с 12 и 5 борби, Камерън Тейлър реализира 11.