Фенербахче не се огъна срещу непримиримия Жалгирис в плейофите на Евролигата (ВИДЕО)

Фенербахче потегли с победоносно в плейофите на Евролигата. Действащите шампиони в турнира на богатите се наложиха над Жалгирис с 89:78 в първия мач от четвъртфиналите. В „Юлкер Спорт Арена“ съставът на Шарунас Ясикевичус нанесе своя удар през първото полувреме, а в хода на второто удържа щурма на баскетболистите на Томас Масиулис.

Това се оказа достатъчно за турците да ударят първи и да поведат с 1:0 победи на старта на серията. Втората среща е планирана за 30 април (четвъртък) и отново ще се състои в Истанбул.

Найджъл Уилямс-Гос и Моизес Райт бяха в основата на раното водачество за гостите в началните минути. Домакините отвърнаха на предизвикателството чрез Тарик Биберович, Уейд Болдуин и Бозни Колсън, за да обърнат хода на събитията и аванс от 2 точки в края на дебютната част.

Усилията на Тейлън Хортън-Тъкър и Биберович дадоха нов импулс на турците и във втория период, а натрупването на двуцифрената разлика бе въпрос на време. До края на полувремето проблясъците на Силвен Франсиско се оказаха недостатъчни за литовците и „фенерите“ се прибраха в съблекалнята при 47:29.

„Зелените“ показаха, че нямат намерение да развяват бялото знаме и въпросните впечатления бяха затвърдени на старта на второто полувреме, когато се върнаха в играта със съдействието на Ажуолас Тубелис, Уилямс-Гос и Райт. Точният мерник на Биберович зад дъгата отново влезе в действие и актуалните първенци в най-комерсиалната клубна надпревара на стария континент се откъснаха с 8 точки след 30 минути игра.

Николо Мели пое щафетата и домакините за пореден път погледнаха смело към успеха по пътя към нов двуцифрен аванс. Нов щурм, дело на Франсиско, Райт и Уилямс-Гос, доближиха „зелените“ до минус 7 в последните 3 минути, но Биберович и Болдуин оставиха радостта в турския лагер.

Тарик Биберович се развихри за турците, отчитайки се с 26 точки, включително и с 6 успешни стрелби зад арката. Уейд Болдуин финишира със 17 и 5 борби. Тейлън Хортън-Тъкър отбеляза 15 точки, Никола Мели записа 13 и 5 овладени под двата ринга топки.

Найджъл Уилямс-Гос блесна за тима от Каунас с 24 точки 6 асистенции. Моузес Райт остави на сметката си 19 и 5 борби, Силвен Франсиско приключи с 15 и 6 завършващи подавания. Ажуолас Тубелис наниза 11 точки.