Балкан си осигури място на полуфиналите в НБЛ

Балкан Ботевград си осигури място на полуфиналите в НБЛ, след като спечели с 103:83 като гост на Миньор 2015 във втория мач от четвъртфиналната серия. Така тимът от Ботевград затвори плейофа с 2:0 победи и очаква следващия си съперник измежду Черно море Тича и Спартак Плевен.

Домакините започнаха по-уверено и поведоха в началните минути, но гостите намериха ритъма си и обърнаха развоя още до края на първата част за 20:18. През втората четвърт Балкан постепенно увеличи преднината си, като на два пъти тя достигна двуцифрен размер, а на почивката резултатът бе 46:41 в полза на ботевградчани.

Решаващ се оказа третият период, в който гостите наложиха пълно превъзходство и дръпнаха с над 20 точки, стигайки до 72:50. Преди заключителната четвърт авансът им бе комфортен – 80:63, а до края те без проблем контролираха събитията на паркета.

Най-резултатен за победителите бе Тадж Грийн с 18 точки, към които добави 3 борби и 3 асистенции. Травис Макконико се отчете с 15 точки и по 4 борби и асистенции, а Димитър Димитров записа 14 точки и 9 борби.

За Миньор 2015 най-резултатен бе Игор Кесар с 18 точки, като добави и 7 борби и 3 асистенции. Лазар Станкович и Джордан Тали реализираха по 12 точки, но усилията им не бяха достатъчни за домакините да се върнат в мача.