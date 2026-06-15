Спартак Варна официално назначи Енгибар Енгибаров за спортен директор

Спартак Варна обяви назначението на Енгибар Енгибаров за нов спортен директор на клуба. Той е добре позната фигура за „соколите“, след като през годините е бил част от отбора като футболист, а впоследствие е заемал и треньорски и ръководни позиции в клуба.

Енгибаров разполага със сериозен опит в българския футбол, както и зад граница, където е работил на различни спортно-технически и управленски длъжности. За последно той бе част от спортно-техническия щаб на Добруджа, където работи през последните два сезона.

От ръководството на Спартак Варна изразиха увереност, че неговият професионален опит, задълбочени познания и дългогодишна връзка с клуба ще допринесат за развитието на спортно-техническата структура и бъдещото изграждане на отбора.

Същевременно Пламен Гетов остава част от спортно-техническото ръководство и ще продължи да изпълнява досегашните си функции в клуба.

Варненци пожелаха успех на Енгибар Енгибаров в новата му роля като спортен директор на Спартак.