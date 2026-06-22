БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Гренландия отбелязва националния си празник в епицентъра...
Чете се за: 03:02 мин.
Олег Невзоров се появи на среща със собственици на имоти...
Чете се за: 00:47 мин.
Сметната палата: Над половин милиард лева за пътна...
Чете се за: 02:05 мин.
Британският премиер Киър Стармър подаде оставка
Чете се за: 01:17 мин.
Вицепремиерът Атанас Пеканов: Отпуснатите 1 млрд. евро по...
Чете се за: 07:17 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Спартак Варна привлече испански защитник

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:52 мин.
Спорт
Запази

Давид Валверде идва от състава на Берое.

Спартак Варна
Снимка: Startphoto.bg

Спартак Варна привлече испанския халф-бек Давид Валверде, съобщиха от клуба. Футболистът подписа договор със „соколите“ за две години.

Валверде е преминал през школата на Майорка. За последно испанският футболист беше част от Берое, където натрупа опит в българския футбол.

"Спартак Варна приветства Давид Валверде и му пожелава здраве, успехи и много силни мачове със синьо-бялата фланелка. Добре дошъл в Спартак, Давид!", написаха от варненския клуб.

Спартак Варна вече привлече привлече португалското крило Анхел Гомес и и още един футболист от иберийската страна - Бубакар Хане.

Гледайте новините и в Метрото Metro
#ПФК Спартак Варна

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Откриха мъртва издирваната туристка в Пирин
2
Откриха мъртва издирваната туристка в Пирин
Три нарушения откриха властите на Мальовица при демонтажа на стария влек и строежа на 4-седалков лифт
3
Три нарушения откриха властите на Мальовица при демонтажа на стария...
Ахмед Хасанов е новият главен мюфтия на мюсюлманското вероизповедание
4
Ахмед Хасанов е новият главен мюфтия на мюсюлманското вероизповедание
Тръмп пожела "всичко добро" на Стармър: Ще подаде ли оставка британският премиер?
5
Тръмп пожела "всичко добро" на Стармър: Ще подаде ли...
Двама младежи са с опасност за живота след скандал в местност край Варна (СНИМКИ)
6
Двама младежи са с опасност за живота след скандал в местност край...

Най-четени

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Откриха мъртва издирваната туристка в Пирин
2
Откриха мъртва издирваната туристка в Пирин
Вариант 1 беше изтеглен на НВО по математика за учениците от 7-и клас
3
Вариант 1 беше изтеглен на НВО по математика за учениците от 7-и клас
"Полиция, спри! Полиция, отбий!": Небрандирани полицейски коли ще спират агресивни шофьори
4
"Полиция, спри! Полиция, отбий!": Небрандирани полицейски...
Нова телефонна измама: "Лични лекари" искат плащания на несъществуващи такси
5
Нова телефонна измама: "Лични лекари" искат плащания на...
Изтеглиха вариант номер 1 на изпита по български език и литература за седмокласниците
6
Изтеглиха вариант номер 1 на изпита по български език и литература...

Още от: Български футбол

Локомотив Пловдив започна лятната си подготовка
Локомотив Пловдив започна лятната си подготовка
Американец ще играе в Първа лига Американец ще играе в Първа лига
Чете се за: 01:12 мин.
ЦСКА 1948 обърна Дрита и записа убедителна победа в Банско ЦСКА 1948 обърна Дрита и записа убедителна победа в Банско
Чете се за: 01:57 мин.
Валери Божинов – младши премина в Рилски спортист Валери Божинов – младши премина в Рилски спортист
Чете се за: 00:57 мин.
Локомотив Пловдив започва подготовка в понеделник Локомотив Пловдив започва подготовка в понеделник
Чете се за: 00:15 мин.
Милан привлече втори български талант Милан привлече втори български талант
Чете се за: 02:05 мин.

Водещи новини

Олег Невзоров се появи на среща със собственици на имоти в незаконния град край Варна
Олег Невзоров се появи на среща със собственици на имоти в...
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Британският премиер Киър Стармър подаде оставка Британският премиер Киър Стармър подаде оставка
Чете се за: 01:17 мин.
Европа
Гренландия отбелязва националния си празник в епицентъра на геополитически битки Гренландия отбелязва националния си празник в епицентъра на геополитически битки
Чете се за: 03:02 мин.
По света
Сметната палата: Над половин милиард лева за пътна безопасност стоят неизползвани Сметната палата: Над половин милиард лева за пътна безопасност стоят неизползвани
Чете се за: 02:05 мин.
У нас
Министър Демерджиев разпореди: Парите за пътна безопасност –...
Чете се за: 01:22 мин.
Общество
САЩ и Иран договориха 60-дневна пътна карта за прекратяване на...
Чете се за: 02:37 мин.
По света
Лаят на кучето насочил спасителите към тялото на загиналата в Пирин...
Чете се за: 02:35 мин.
У нас
Бъдещето на Природен парк "Витоша" обсъдиха на среща в МРРБ
Чете се за: 02:05 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ