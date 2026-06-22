Спартак Варна привлече испански защитник

Спартак Варна привлече испанския халф-бек Давид Валверде, съобщиха от клуба. Футболистът подписа договор със „соколите“ за две години.

Валверде е преминал през школата на Майорка. За последно испанският футболист беше част от Берое, където натрупа опит в българския футбол.

"Спартак Варна приветства Давид Валверде и му пожелава здраве, успехи и много силни мачове със синьо-бялата фланелка. Добре дошъл в Спартак, Давид!", написаха от варненския клуб.

Спартак Варна вече привлече привлече португалското крило Анхел Гомес и и още един футболист от иберийската страна - Бубакар Хане.