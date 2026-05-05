Спешни решения: Какво казаха геолозите след огледа на свлачището?

Опасността от допълнителни каскадни свлачища в района на Райкови поляни все още не е отминала-информацията дойде от областния управител на Смолян Зарко Маринов след заседание на кризисния щаб в разширен състав. Докато се овладее свлачищният процес, активно ще се работи да се укрепи обходния път към Стойките.

Това, което става ясно е, че свлачището зад нас все още не е затихнало. То е в най-активната си фаза и експертите дори не изключват да се случат каскадни процеси. Със сигурност зад този призрачен хотел се оказва, че има напуквания, които говорят, че може да се изсипят тонове земна маса върху него. Все още не са ясни конкретните фактори, които се събудили съответното свлачище, нито защото то не е било наблюдавано и профилактирано.

И областният управител днес не успя да ни обясни защо свлачището не е било регистрирано в геозащита Перник. Това е важно, защото това е институцията, която трябва да наблюдава свлачищните райони и да дава предписания, в случай, например, мерки за отводняване, преди да се стигнало до това, което виждате. Но всичко тук трябва да спре да се движи, не е ясно кога ще е това и едва тогава, например, може да се мисли за някакъв байпас по този път.

Зарко Маринов - областен управител на Смолян: „Първата мярка, която предприемаме е

до края на седмицата да уточним и да се възложи укрепването на подпорната стена в Стойките,

заедно с укрепването на пътя Стойките-Пампорово, там където в момента има проблем. На второ

място да изясним до края на седмицата собствеността, да се разговаря със собствениците на имоти

по този обходен маршрути, да видим дали там можем да го направим бързо.“ Доц. д-р Кирил Ангелов - геолог: „Най-спешни мерки трябва да се препоръчат на АПИ, като така наречените активни мероприятия, или спешни, или аварийни мероприятия, които да могат да задържат поне някои блокове, които са около свлачището и върху които да стъпи след това укрепителната система, която ще се проектира по-късно.“

