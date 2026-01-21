БНТ
БНТ
НОВИНИ
БНТ
Спорт
БНТ
На живо
BG
ENG
TR
0
BG
ENG
TR
Новини
Свят
Спорт
Времето
България и еврото
Бизнес
БНТ Проверено
След новините
Чуй новините
Подкаст
Моите въпроси за €
У нас
По света
Регионални
Политика
Криминално
Общество
Сигурност и правосъдие
начало
Новини
Свят
Спорт
Времето
България и еврото
Бизнес
БНТ Проверено
След новините
У нас
По света
Регионални
Политика
Криминално
Общество
Сигурност и правосъдие
Чуй новините
Подкаст
ИЗВЕСТИЯ
Моите новини
ЗАПАЗЕНИ
Начало
Още
Спорт
Спортни предавания
Спортни емисии
Видео
Спортни предавания
Други спортове
Спортни новини 21.01.2026, 06:30 ч.
от
БНТ
A+
A-
06:30, 21.01.2026
Други спортове
Копирано в клипборда
Запази
Слушай новината
Вашият браузър не подържа audio
Сподели
Копирано в клипборда
#спортни новини
Последвайте ни
Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:
ТОП 24
1
Оставката на президента Румен Радев е внесена в Конституционния съд
2
След оставката на президента: Политическите реакции и коментари
3
Григор Димитров отпадна на старта на Australian Open
4
Сняг и дъжд ни очакват през следващите дни
5
Силна геомагнитна буря удари Земята
6
Политическите реакции след заявката на Румен Радев за влизане в...
Реклама
Най-четени
1
След дни борба за живот: Почина пациентът със свръхтегло, настанен...
2
От 19 януари до 18 юли спират влаковете между метростанциите...
3
Двама души загинаха при челен удар край Ловеч
4
Задържаха сина на бизнесмена Атанас Бобоков - Божидар, в Пампорово
5
"Готови сме, можем и ще успеем": Румен Радев подава...
6
Три жени загинаха при пожар в София
Реклама
Още от: Още
Еди Пенев прекратява състезателната си кариера
Спортни новини 20.01.2026 г., 20:50 ч.
20:50, 20.01.2026
Гимнастически клуб във Варна иска изграждане на професионална площадка за стрийт фитнес
17:45, 20.01.2026
Чете се за: 03:00 мин.
Володя Златев: Имам чувството, че тази Олимпиада ще ни донесе много радост
17:42, 20.01.2026
Чете се за: 01:12 мин.
Данаил Димов: Сега призивът е да се фокусираме върху позитивното
17:35, 20.01.2026
Чете се за: 01:02 мин.
Любо Ганев: Всички копнеем за добри резултати в Милано/Кортина
17:26, 20.01.2026
Чете се за: 01:00 мин.
Реклама
Водещи новини
Желязков: Отварянето на пътя Рудозем - Ксанти има голямо...
10:37, 21.01.2026
Чете се за: 05:07 мин.
У нас
НА ЖИВО: На дневен ред в НС - ще бъде ли закрита Антикорупционната комисия?
05:46, 21.01.2026
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Правната комисия обсъди на второ четене проектопромените в Изборния кодекс
05:51, 21.01.2026
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Кола на Столичната община катастрофира до НДК (СНИМКИ)
09:45, 21.01.2026
Чете се за: 00:25 мин.
У нас
Благомир Коцев: Радев би могъл да е потенциален партньор, ако...
08:12, 21.01.2026
Чете се за: 02:55 мин.
У нас
Ще обявят ли грипна епидемия в Габрово?
06:49, 21.01.2026
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Пътнически влак дерайлира край Барселона
06:00, 21.01.2026
Чете се за: 00:40 мин.
По света
Денят на Тръмп в Давос
10:51, 21.01.2026
Чете се за: 03:00 мин.
По света
Последвайте ни в
Facebook
Instagram
YouTube
TikTok
Google News
LinkedIn
BNT NEWS APP
Всичко най-важно в твоя телефон
Твоята новина
"Твоята новина"! Новините от вас, нашите зрители! Изпратете текст, снимки, видео.
Изпрати
връзка с нас
Всичко най-важно в твоя телефон
02 814 2100
news@bnt.bg
×
Новини
Чуй новините
Спорт
На живо
Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА
НЕ