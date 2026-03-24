Системата за средна скорост намали нарушителите на пътя...
Божидар Саръбоюков: Винаги търся критиката в нещата
Спряха ремонта на стадион "Локомотив"

Спорт
Причината за прекратяването са установените редица нарушения при откриването на процедурата.

Областният управител на София Вяра Тодева прекрати обществена поръчка за ремонт на стадион „Локомотив“ поради нарушения, съобщиха от областната администрация. Прогнозната стойност на поръчката е 1 053 360,15 евро без ДДС, като средствата са осигурени по договор с Министерството на младежта и спорта от ноември 2025 г.

Причината за прекратяването са установените редица нарушения при откриването на процедурата, които не могат да бъдат отстранени без промяна на условията, при които е обявена. Заложени са ограничителни условия за кандидатите, в нарушение на принципа за свободна конкуренция. Не става ясно и на какво основание са придобити правата върху проекта, се посочва в съобщението.

Към момента в Областната администрация на област София е открито единствено копие на договор (с лице, различно от проектанта), с който на администрацията се дарява работен проект за обекта и техническа спецификация за провеждане на обществена поръчка при условията на публично състезание. Към работния проект и техническата спецификация липсват документи, доказващи прехвърляне на авторските права. Договорът за дарение не е регистриран в деловодната система на администрацията, в него не е посочена стойност и той не е отразен в счетоводните регистри.

Констатирани са и редица условия, които създават правна несигурност и са в ущърб на държавния интерес, посочват още от администрацията. Такива са предвидените междинни плащания до 90% от цената на договора след приети строително-монтажни работи, без да е посочено на какви етапи ще се приема работата. Законът за обществени поръчки допуска гаранцията за изпълнение на договора да бъде до 10%. Процедурата обаче е обявена с гаранция от 1%, което не защитава интереса на държавата, предвид, че към датата на приемането, изпълнителят ще е получил 90% от стойността на договора, добавят от областната администрация.

След прецизиране на условията, Областната администрация ще обяви обществената поръчка отново, така че проектът да бъде реализиран в предвидения срок - 30 юни 2027 г.

Ремонтът на стадиона започна през август 2025 г.

#ПФК Локомотив София #Стадион "Локомотив"

