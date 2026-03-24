Спряха ремонта на стадион "Локомотив"

Областният управител на София Вяра Тодева прекрати обществена поръчка за ремонт на стадион „Локомотив“ поради нарушения, съобщиха от областната администрация. Прогнозната стойност на поръчката е 1 053 360,15 евро без ДДС, като средствата са осигурени по договор с Министерството на младежта и спорта от ноември 2025 г.
Причината за прекратяването са установените редица нарушения при откриването на процедурата, които не могат да бъдат отстранени без промяна на условията, при които е обявена. Заложени са ограничителни условия за кандидатите, в нарушение на принципа за свободна конкуренция. Не става ясно и на какво основание са придобити правата върху проекта, се посочва в съобщението.
Към момента в Областната администрация на област София е открито единствено копие на договор (с лице, различно от проектанта), с който на администрацията се дарява работен проект за обекта и техническа спецификация за провеждане на обществена поръчка при условията на публично състезание. Към работния проект и техническата спецификация липсват документи, доказващи прехвърляне на авторските права. Договорът за дарение не е регистриран в деловодната система на администрацията, в него не е посочена стойност и той не е отразен в счетоводните регистри.
Констатирани са и редица условия, които създават правна несигурност и са в ущърб на държавния интерес, посочват още от администрацията. Такива са предвидените междинни плащания до 90% от цената на договора след приети строително-монтажни работи, без да е посочено на какви етапи ще се приема работата. Законът за обществени поръчки допуска гаранцията за изпълнение на договора да бъде до 10%. Процедурата обаче е обявена с гаранция от 1%, което не защитава интереса на държавата, предвид, че към датата на приемането, изпълнителят ще е получил 90% от стойността на договора, добавят от областната администрация.
След прецизиране на условията, Областната администрация ще обяви обществената поръчка отново, така че проектът да бъде реализиран в предвидения срок - 30 юни 2027 г.
Ремонтът на стадиона започна през август 2025 г.