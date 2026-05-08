Сръбският премиер Джуро Мацут отправи поздравления към Румен Радев

Министър-председателят на Република Сърбия проф. д-р Джуро Мацут поздрави Румен Радев за избирането му за министър-председател на България, съобщи сръбската правителствената пресслужба на своя сайт.

Проф. д-р Мацут заяви, че Сърбия остава ангажирана с укрепването на добросъседските отношения, взаимното уважение и сътрудничеството с България, се казва в съобщението.

„Вярвам, че ще продължим да работим заедно в интерес на нашите граждани, стабилността на региона и още по-силна връзка между нашите страни“, каза сръбският премиер, пожелавайки на Радев много успехи в изпълнението на отговорните му задължения.

Сръбският президент Александър Вучич поздрави Румен Радев с изборната победа още в нощта на изборите за 52-то Народно събрание, които се проведоха на 19 април.