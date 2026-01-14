Среща в Белия дом за бъдещето на Гренландия

В Белия дом предстои среща между външните министри на Дания и Гренландия с американския вицепрезидент Джей Ди Ванс и държавния секретар Марко Рубио. Разговорите са посветени на отношенията между САЩ, Дания и автономната арктическа територия.

Срещата се провежда на фона на засиления интерес на Съединените щати към Гренландия и идеята Вашингтон да придобие контрол над стратегически важния регион. Властите в Гренландия вече заявиха, че не приемат подобен сценарий.

Гренландският премиер Йенс Фредерик Нилсен подчерта, че Гренландия не иска да бъде купувана или контролирана от САЩ и настоява да остане част от Дания.

Преди разговорите американският президент Доналд Тръмп направи остри коментари по темата. Той заяви, че не познава гренландския премиер и че не е съгласен с позицията му.

„Това си е техен проблем. Това ще бъде голям проблем за него“, каза Тръмп, като допълни, че не знае нищо за гренландския лидер.

Изказването отново привлече вниманието към напрежението около Гренландия и въпроса кой има право да взема решения за бъдещето на стратегически важни територии.