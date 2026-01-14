БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Обрат във вота: Отхвърлиха НСО да охранява само заемащите...
Чете се за: 00:45 мин.
Предсрочният вот и промените в Изборния кодекс – на...
Чете се за: 07:15 мин.
И вторият мандат – неуспешен: От ПП-ДБ го върнаха...
Чете се за: 04:15 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Среща в Белия дом за бъдещето на Гренландия

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:27 мин.
Деца
Запази
контролът гренландия тръмп разглежда варианти придобие острова военна сила
Слушай новината

В Белия дом предстои среща между външните министри на Дания и Гренландия с американския вицепрезидент Джей Ди Ванс и държавния секретар Марко Рубио. Разговорите са посветени на отношенията между САЩ, Дания и автономната арктическа територия.

Срещата се провежда на фона на засиления интерес на Съединените щати към Гренландия и идеята Вашингтон да придобие контрол над стратегически важния регион. Властите в Гренландия вече заявиха, че не приемат подобен сценарий.

Гренландският премиер Йенс Фредерик Нилсен подчерта, че Гренландия не иска да бъде купувана или контролирана от САЩ и настоява да остане част от Дания.

Преди разговорите американският президент Доналд Тръмп направи остри коментари по темата. Той заяви, че не познава гренландския премиер и че не е съгласен с позицията му.

„Това си е техен проблем. Това ще бъде голям проблем за него“, каза Тръмп, като допълни, че не знае нищо за гренландския лидер.

Изказването отново привлече вниманието към напрежението около Гренландия и въпроса кой има право да взема решения за бъдещето на стратегически важни територии.

Последвайте ни

ТОП 24

БНБ няма да възстановява стойността на надраскани и повредени банкноти
1
БНБ няма да възстановява стойността на надраскани и повредени банкноти
Проверките на НАП и КЗП: Начинът на връщане на ресто е сред най-честите сигнали за нарушения
2
Проверките на НАП и КЗП: Начинът на връщане на ресто е сред...
Васил Терзиев: Най-скъпият "данък" в България не е ДДС, а страхът
3
Васил Терзиев: Най-скъпият "данък" в България не е ДДС, а...
Историческо постижение: Александър Кръшняк е втори в паралелния слалом в Бад Гащайн от Световната купа по сноуборд
4
Историческо постижение: Александър Кръшняк е втори в паралелния...
Бойко Борисов: Терзиев да остане кмет на София за пример какво могат ПП и ДБ
5
Бойко Борисов: Терзиев да остане кмет на София за пример какво...
Две баржи потънаха в Дунав
6
Две баржи потънаха в Дунав

Най-четени

Живакът падна до -37°: Хиляди туристи са блокирани във Финландия след спрени полети заради студа
1
Живакът падна до -37°: Хиляди туристи са блокирани във...
В "Пирогов" се борят за живота на 200-килограмов пациент
2
В "Пирогов" се борят за живота на 200-килограмов пациент
"Дейли Мейл": Българка, източила 54 млн. паунда, е на свобода и отново получава помощи
3
"Дейли Мейл": Българка, източила 54 млн. паунда, е на...
Вдигат заплатите на личните асистенти и финансовата подкрепа за хора с увреждания
4
Вдигат заплатите на личните асистенти и финансовата подкрепа за...
Идват ледени дни: Сняг, силен вятър и рязко застудяване през почивните дни
5
Идват ледени дни: Сняг, силен вятър и рязко застудяване през...
Банкнотите с номинал 20 и 50 евро са най-често обект на фалшификация
6
Банкнотите с номинал 20 и 50 евро са най-често обект на фалшификация

Още от: По света

Изкуствен интелект „слуша“ кога рибите са гладни
Изкуствен интелект „слуша“ кога рибите са гладни
Изтеглиха жребия за Евровизия, България излиза на сцена на 14 май Изтеглиха жребия за Евровизия, България излиза на сцена на 14 май
Чете се за: 00:27 мин.
Няколкостотин души се качиха в лондонското метро по бельо Няколкостотин души се качиха в лондонското метро по бельо
Чете се за: 00:42 мин.
Представиха първата кукла Барби с аутизъм Представиха първата кукла Барби с аутизъм
Чете се за: 00:50 мин.
Европейската комисия представи план за достъпни жилища Европейската комисия представи план за достъпни жилища
Чете се за: 00:55 мин.
Франция набира доброволци между 18 и 25 години за платено военно обучение Франция набира доброволци между 18 и 25 години за платено военно обучение
Чете се за: 00:45 мин.

Водещи новини

Обрат във вота: Отхвърлиха НСО да охранява само заемащите висши държавни длъжности
Обрат във вота: Отхвърлиха НСО да охранява само заемащите висши...
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Предсрочният вот и промените в Изборния кодекс – на фокус в политическите декларации в НС (ОБЗОР) Предсрочният вот и промените в Изборния кодекс – на фокус в политическите декларации в НС (ОБЗОР)
Чете се за: 07:15 мин.
У нас
И вторият мандат – неуспешен: От ПП-ДБ го върнаха на президента нереализиран И вторият мандат – неуспешен: От ПП-ДБ го върнаха на президента нереализиран
Чете се за: 04:15 мин.
У нас
1550 евро допълнително ще получат всички пострадали при бедствията в Кърджалийско 1550 евро допълнително ще получат всички пострадали при бедствията в Кърджалийско
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
България придоби 7 кораба – минни ловци
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Броят на убитите при протестите в Иран расте - жертвите са над 2700
Чете се за: 03:45 мин.
По света
Пред прага на грипна епидемия ли сме?
Чете се за: 02:35 мин.
У нас
Арестуваха Кийфър Съдърланд за нападение над шофьор на такси
Чете се за: 01:15 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ