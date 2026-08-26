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Стан Вавринка: На US Open преживях един от най-великите моменти в кариерата ми

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Спорт
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Ню Йорк ме предизвика сподели тенисистът, който се сбогува с Откритото първенство на САЩ.

Стан Вавринка: На US Open преживях един от най-великите моменти в кариерата ми
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Бившият шампион от Откритото първенство на САЩ по тенис Стан Вавринка се сбогува емоционално с „Флашинг Медоус“, след като не получи „уайлд кард“ за основната схема в Ню Йорк, слагайки край на надеждите си за финално участие на последния турнир от Големия шлем за годината в заключителния сезон в кариерата му, пише агенция Reuters.

Швейцарският ветеран участва на Откритото първенство на Австралия, Откритото първенство на Франция и „Уимбълдън“ по-рано тази година с „уайлд кард“, но ще пропусне надпреварата в САЩ, където спечели титлата през 2016 година.

41-годишният трикратен шампион от Големия шлем не беше в окончателния списък с получатели на „уайлд кард“, обявен през уикенда, а също така няма да се състезава в квалификациите тази седмица.

„Този ​​град ме предизвика. Той ме тласна напред. Извади от мен нещо, което малко места успяха“, написа Вавринка в профила си в социалната платформа Instagram и добави:

„Тук преживях едни от най-силните емоции в кариерата си. Спечелването на Откритото първенство на САЩ в града, който никога не спи, завинаги ще бъде един от най-великите моменти в живота ми.“

Друг ветеран - французинът Гаел Монфис, който също заяви, че ще приключи кариерата си в края на сезона, получи „уайлд кард“, която се предоставя от националните федерации. Бившият номер 6 в световната ранглиста заема 307-о място в момента, в сравнение със 127-ата позиция на Вавринка.

#US Open 2026 # Стан Вавринка

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