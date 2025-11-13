Станислав Иванов отпадна от състава на България

Футболистът на Лудогорец Станислав Иванов отпадна от състава на националния отбор на България поради контузия, съобщиха от пресслужбата на тима.

Така той няма да може да вземе участие в предстоящите световни квалификации с Турция в Бурса (15 ноември) и с Грузия в София (18 ноември).



Иванов попадна в селекцията на Александър Димитров вместо повикания първоначално Радослав Кирилов. Нападателят на Левски обаче получи мускулно разтежение по време на тренировка на "сините" и пропусна двубоя от 15-ия кръг на първенството срещу ЦСКА.

В началото на седмицата от състава отпаднаха и защитниците Антон Недялков и Петко Христов, а на тяхно място в отбора бе повикан Стефан Велков от датския Вейле. БФС не уточни дали ще включи заместник на Иванов за световните квалификации, които стартират след два дни за България.

Иванов има участия в пет мача на националния тим, за последно през септември 2024 при победа с 1:0 срещу Северна Ирландия.