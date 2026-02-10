БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Радостин Василев към президента Илияна Йотова: Трябваше...
Чете се за: 02:42 мин.
Директорът на болницата по детски болести в София...
Чете се за: 00:45 мин.
АПС пред президента Илияна Йотова: Подходящ служебен...
Чете се за: 03:57 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Стартира регистрацията за Маратона на София

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:27 мин.
Спорт
Запази

Над 10 000 души от страната и чужбина се очаква да привлече 43-ото издание на най-голямото спортно събитие на столицата.

Стартира регистрацията за Маратона на София
Слушай новината

Регистрацията за 43-то издание на маратона на София стартира днес на официалния уебсайт на маратона www.sofiamarathon.bg. Най-голямото шосейно бягане в България и водещо събитие в календара на спортна София ще се проведе на 10 и 11 октомври 2026 година със старт в сърцето на столицата – пл. „Александър Батенберг“.

Тази година организаторите от Асоциация “Спорт в свободното време” очакват събитието да събере над 10 000 участници от страната и чужбина.

Софийският маратон е събитие с утвърдена международна репутация, емблематични трасета през централната градска част и разнообразни дистанции, подходящи както за професионални атлети, така и за любители и начинаещи бегачи. Атмосферата на маратона превръща уикенда в истински спортен празник за града.

На 10 октомври (събота) ще бъдат дадени стартовете на 5 км и 10 км, а на 11 октомври (неделя) ще се проведат дисциплините полумаратон (21 км) и маратон (42 км). Регистрацията ще бъде отворена до изчерпване на стартовите номера в съответните квоти.

Подробности за програмата ще бъдат обявени допълнително като тази година се очаква маратонът да предложи още по-богата културно-развлекателна програма, съпътстващи събития и още по-разнообразна експо зона, съобщават организаторите.

#маратон на София 2026

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Политическите коментари по случая "Петрохан"
1
Политическите коментари по случая "Петрохан"
Случаят "Петрохан": Няма установена стрелба извън кемпера, твърдят разследващи
2
Случаят "Петрохан": Няма установена стрелба извън...
Кмет на Згориград: Районът, където е открит кемперът, има активни кошари
3
Кмет на Згориград: Районът, където е открит кемперът, има активни...
Росен Йорданов за "Петрохан": Човек с тежки нарцистични проблеми е завел своя антураж към летален край
4
Росен Йорданов за "Петрохан": Човек с тежки нарцистични...
Мистерията "Петрохан": МВР и прокуратурата показаха записи от хижата
5
Мистерията "Петрохан": МВР и прокуратурата показаха...
До момента са образувани две досъдебни производства по случая "Петрохан"
6
До момента са образувани две досъдебни производства по случая...

Най-четени

Сигналът за 8-годишния, изпратен да живее с "рейнджърите" в "Петрохан"
1
Сигналът за 8-годишния, изпратен да живее с "рейнджърите"...
Румен Петков за „Петрохан“: Двата основни въпроса без отговор – кой и защо?
2
Румен Петков за „Петрохан“: Двата основни въпроса без...
Записи от камерите в района на хижа „Петрохан“ разкриват последните часове преди трагедията
3
Записи от камерите в района на хижа „Петрохан“...
Случаят "Петрохан": Откриха издирваните Ивайло Калушев и другите двама край Враца
4
Случаят "Петрохан": Откриха издирваните Ивайло Калушев и...
Тройното убийство край Петрохан: По следите на Калушев - факти и неизвестни (ОБЗОР)
5
Тройното убийство край Петрохан: По следите на Калушев - факти и...
Цветлин Йовчев: Трудно е да се каже дали зад убийствата в „Петрохан“ стои секта
6
Цветлин Йовчев: Трудно е да се каже дали зад убийствата в...

Още от: Други спортове

Организационният комитет на Олимпийските игри в Милано-Кортина ще коригира дефектите в медалите
Организационният комитет на Олимпийските игри в Милано-Кортина ще коригира дефектите в медалите
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026 Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
19282
Чете се за: 18:40 мин.
Даниел Пешков: Много съм развълнуван, атмосферата е много хубава Даниел Пешков: Много съм развълнуван, атмосферата е много хубава
Чете се за: 01:47 мин.
Марио Матиканов: За мен няма голяма разлика между старт от олимпийски игри и от Световна купа Марио Матиканов: За мен няма голяма разлика между старт от олимпийски игри и от Световна купа
Чете се за: 01:07 мин.
Даниел Пешков и Марио Матиканов не успяха да преодолеят квалификациите в спринта по ски-бягане Даниел Пешков и Марио Матиканов не успяха да преодолеят квалификациите в спринта по ски-бягане
Чете се за: 02:00 мин.
Калина Недялкова се класира на 75-о място в спринта по ски-бягане Калина Недялкова се класира на 75-о място в спринта по ски-бягане
Чете се за: 01:22 мин.

Водещи новини

НА ЖИВО: Илияна Йотова пред „Величие“: В следващите дни ще стане ясен служебният премиер
НА ЖИВО: Илияна Йотова пред „Величие“: В следващите дни...
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
Радостин Василев към президента Илияна Йотова: Трябваше да подадете оставка с Румен Радев Радостин Василев към президента Илияна Йотова: Трябваше да подадете оставка с Румен Радев
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
АПС пред президента Илияна Йотова: Подходящ служебен премиер е Андрей Гюров АПС пред президента Илияна Йотова: Подходящ служебен премиер е Андрей Гюров
Чете се за: 03:57 мин.
У нас
Трагедията "Петрохан": Пред БНТ говори мъжът, открил кемпера на Ивайло Калушев край връх Околчица Трагедията "Петрохан": Пред БНТ говори мъжът, открил кемпера на Ивайло Калушев край връх Околчица
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Директорът на болницата по детски болести в София Благомир Здравков...
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
С 5 евро е поскъпнала потребителската кошница от началото на годината
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Гилейн Максуел няма да говори за аферата "Епстийн" преди...
Чете се за: 03:57 мин.
По света
Започва разширението на третата линия на столичното метро
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ