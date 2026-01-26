Стипендии и конкурси отварят път за развитие на млади хора с идеи

Започва безплатна обучителна и менторска програма „Най-добър младежки стартъп в България“. Тя е насочена към млади хора на възраст между 18 и 29 години, които имат иновативни бизнес идеи и искат да ги развият. Участниците получават обучения, менторство и достъп до предприемаческа мрежа. Програмата помага на младите хора да развият идеите си и да ги превърнат в успешен бизнес.

Като част от инициативата се провежда и конкурсът за Европейската младежка награда „Карл Велики“ за ученици от 16 години. В него се отличават младежки проекти, които насърчават демокрацията, европейското сътрудничество и активното гражданско участие. Предвидени са парични награди до 7500 евро.

Включено е и студентското състезание CEE Perspective Student Challenge. То е насочено към анализ на европейските финансови регулации и влиянието им върху пазарите в Централна и Източна Европа, като развива стратегическото и аналитичното мислене на студентите.

Голяма възможност за младите хора е и международният конкурс KAF Young Prize 2026. Той дава позволява на млади художници до 36 години да представят свои произведения в областта на съвременното изкуство и да се състезават за награди до 12 000 евро, както и участие във финална изложба.

Организатор на програмата „Най-добър младежки стартъп в България“ е Фонд на фондовете и Стопанският факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, под патронажа на министъра на иновациите и растежа.