БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Започва продажбата на стартовите комплекти евромонети в...
Чете се за: 00:45 мин.
Портних: Атаката срещу мен точно днес е режисирана
Чете се за: 03:15 мин.
Отиваш на протест - минаваш през КПП
Чете се за: 02:25 мин.
Европрокуратурата даде на съд бившия кмет на Варна Иван...
Чете се за: 02:30 мин.
Две катастрофи в София тази нощ - на място са загинали...
Чете се за: 01:17 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Столичната община ще обжалва решение на КЗК за дейностите по чистотата в “Илинден”, “Надежда” и “Сердика”

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:40 мин.
У нас
Запази

Договорът за чистотата в тези критични райони изтича на 7 януари 2026 г.

столичната община подписа договор обслужваща банка
Слушай новината

В публикуваното днес определение КЗК признава, че сметосъбирането засяга „всички лица, обитаващи и посещаващи столичните райони“, но спира предварителното изпълнение, за да защити „убеждението в безпристрастността“ на самата институция.

Столична община ще оспори определението на Комисията за защита на конкуренцията, с което се спира предварителното изпълнение на решението на зам.-кмета за преминаване към пряко договаряне при сметосъбирането в „Илинден“, „Надежда“ и „Сердика“. Договорът за чистотата в тези критични райони изтича на 7 януари 2026 г. Определението ще бъде обжалвано пред Върховния административен съд в законоустановения срок.

Спирането на предварителното изпълнение възпрепятства възможността да бъде осигурено редовно сметосъбиране в квартали, в които натрупването на отпадъци вече създава риск за живота, здравето и безопасността на хората. В мотивите си КЗК изрично признава, че „изпълнението на предмета на обществената поръчка е с голяма обществена значимост, тъй като касае всички лица, обитаващи и посещаващи столичните райони“.

Въпреки това, Комисията приема, че този интерес трябва да бъде съпоставен и да отстъпи място на „необходимостта гражданите да бъдат убедени в безпристрастността на КЗК“, която според решението е „друг особено важен обществен интерес“.

С други думи, КЗК поставя репутацията си над необходимостта да бъде защитено здравето на столичани и предотвратено натрупването на отпадъци по улиците на София.

Този подход създава риск от реални хигиенни, санитарни и здравни последици за над 700 000 души, живеещи в засегнатите райони. В същото време Столична община разполага с ограничен времеви прозорец, в който трябва да осигури незабавни оперативни решения, за да не бъде допуснато ново задълбочаване на кризата.

Общината остава последователна в позицията си, че когато обществената безопасност, здравето и елементарната санитарна сигурност на град с два милиона жители са в риск, институциите са длъжни да действат незабавно и отговорно.

Столична община ще предприеме всички правни действия за защита на интереса на гражданите и за гарантиране на нормалното сметосъбиране във всички столични райони.

#Столична община #обжалване #сметопочистване #КЗК

Последвайте ни

ТОП 24

Две катастрофи в София тази нощ - на място са загинали пешеходец и полицай
1
Две катастрофи в София тази нощ - на място са загинали пешеходец и...
Европрокуратурата даде на съд бившия кмет на Варна Иван Портних
2
Европрокуратурата даде на съд бившия кмет на Варна Иван Портних
Почина финансистът Емил Хърсев
3
Почина финансистът Емил Хърсев
Отиваш на протест - минаваш през КПП
4
Отиваш на протест - минаваш през КПП
Финансова грамотност: Защо е важно да знаем как да боравим с парите?
5
Финансова грамотност: Защо е важно да знаем как да боравим с парите?
Христо Стоичков: Боби, Любо, Петьо – цяла България е с вас, прегръщам ви!
6
Христо Стоичков: Боби, Любо, Петьо – цяла България е с вас,...

Най-четени

Българският Северозапад - един от най-бедните и с най-смъртоносните "черни" пътища
1
Българският Северозапад - един от най-бедните и с най-смъртоносните...
Роди се малката Алина – голямото щастие за репортера и водещ Йоана Миланова и таткото Васил
2
Роди се малката Алина – голямото щастие за репортера и водещ...
Моите въпроси за €: Ако след 1 януари внеса левове през банкомат, ще имам ли такси?
3
Моите въпроси за €: Ако след 1 януари внеса левове през...
Ивелин Михайлов е неустановеният народен представител с имунитет по делото "Исторически парк"
4
Ивелин Михайлов е неустановеният народен представител с имунитет по...
ПОС терминалите и банкоматите спират временно на Нова година, някои заведения затварят
5
ПОС терминалите и банкоматите спират временно на Нова година, някои...
Граждани искат незабавно спиране на строежа край Боянското блато
6
Граждани искат незабавно спиране на строежа край Боянското блато

Още от: Регионални

Мъж на 44 години е прободен след скандал и бой в заведение в Ловеч
Мъж на 44 години е прободен след скандал и бой в заведение в Ловеч
Портних: Атаката срещу мен точно днес е режисирана Портних: Атаката срещу мен точно днес е режисирана
Чете се за: 03:15 мин.
Без коли първа и втора екогрупа в центъра на София: 180 камери следят за нарушители Без коли първа и втора екогрупа в центъра на София: 180 камери следят за нарушители
Чете се за: 02:37 мин.
Зрелищна катастрофа: Кола се вряза в заведение във Враца - двама са в болница (СНИМКИ и ВИДЕО) Зрелищна катастрофа: Кола се вряза в заведение във Враца - двама са в болница (СНИМКИ и ВИДЕО)
Чете се за: 01:07 мин.
Нов етап от кризата с боклука в "Изгрев", "Подуяне" и "Слатина" Нов етап от кризата с боклука в "Изгрев", "Подуяне" и "Слатина"
Чете се за: 03:15 мин.
"Никой не е дошъл": Без помощ за хората след придошлите води в Ново Делчево "Никой не е дошъл": Без помощ за хората след придошлите води в Ново Делчево
Чете се за: 02:52 мин.

Водещи новини

Отиваш на протест - минаваш през КПП
Отиваш на протест - минаваш през КПП
Чете се за: 02:25 мин.
У нас
От МВР категорични: Няма спирани отпуски От МВР категорични: Няма спирани отпуски
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Макрон и Зеленски обсъдиха усилията за мир в Украйна Макрон и Зеленски обсъдиха усилията за мир в Украйна
Чете се за: 01:20 мин.
По света
С 4,3% по-ниска е цената на природния газ за декември С 4,3% по-ниска е цената на природния газ за декември
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
Портних: Атаката срещу мен точно днес е режисирана
Чете се за: 03:15 мин.
Сигурност и правосъдие
Първи работен ден за Благомир Коцев след ареста: Зареден съм и...
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
Карлос Насар: Ще разпиша договора не заради Стефан Ботев, а заради...
Чете се за: 04:55 мин.
Спорт
Христо Стоичков: Боби, Любо, Петьо – цяла България е с вас,...
Чете се за: 02:02 мин.
Спорт
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ