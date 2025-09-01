БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Инцидент със самолета на Урсула фон дер Лайен на летище...
Чете се за: 00:45 мин.
След силното земетресение в Афганистан: Над 800 души са...
Чете се за: 00:45 мин.
Теменужка Петкова: 4-те години политическо безвремие и...
Чете се за: 05:57 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Стотици училища и детски градини в Гърция затварят врати заради липса на деца

от БНТ , Източник: БТА
Чете се за: 02:17 мин.
По света
Над 700 училища и детски градини на територията на Гърция ще останат затворени през новата учебна година заради липса на деца, като за последните седем години броят на учещите в гръцката образователната система е спаднал с над 150 000 души, сочат данни на гръцкото министерство на образованието, цитирани от електронното издание на в. „Катимерини“.

По данни на министерството през настъпващата учебна година 721 училища и детски градини на територията на Гърция ще бъдат закрити заради недостатъчен брой записали се деца, като най-голям спад се забелязва при началните училища в страната.

Според гръцкото законодателство в началното образование един учител бива разпределен за минимум 15 ученици, а ако в дадено училище не бъде достигната тази бройка – то бива затворено за период от три години. Ако училището не достигне нужния брой ученици и след този период – институцията се закрива за постоянно.

„Демографският проблем е ужасяващ, тъй като го преживяваме година след година“, отбеляза представителят на министерството на образованието Христос Циамалос, като подчертава, че въпреки повторното отваряне на някои от училищата по-голямата част от тях биват закрити за постоянно.

По данни на министерството през последните години се наблюдава сериозен спад и в общия брой на учещите в гръцката образователна система, като през учебната 2018/2019 г. те са били около 1,36 милиона души, а през настъпващата 2025/2026 г. броят им е около 1,21 милиона души.

Затварянето на образователни институции не се ограничава само до селски или островни райони – 73 детски градини и 4 училища в района на гръцката столица Атина също ще останат затворени през тази учебна година, отбелязва „Катимерини“.

#Гърция #затворени училища #детски градини

