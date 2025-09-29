Стоян Андонов награди медалистите от Световната купа по скокове на батут във Варна

Заместник-министърът на младежта и спорта Стоян Андонов награди медалистите и закри Световната купа по скокове на батут в Двореца на културата и спорта във Варна.

„За мен е истинска чест да връча медалите на най-добрите състезатели в този зрелищен спорт и да обявя официално закриването на Световната купа по скокове на батут. Във Варна станехме свидетели не само на изключителните умения на състезателите, но и на силата на спортния дух“, каза доц. Андонов.

Той подчерта, че Министерството ще продължи да подкрепя инициативите на всички организации, които работят за развитието и популяризирането на спорта и поздрави Българската федерация по скокове на батут за отличната организация на състезанието.

„Убедени сме, че домакинството на престижни международни събития като Световната купа по скокове на батут утвърждава България на световната спортна карта и показва, че имаме потенциала да организираме турнири от най-висок ранг“, допълни Стоян Андонов.

Световната купа събра водещи спортисти от цял свят, които се състезаваха в дисциплините индивидуални и синхронни скокове.

Състезанието се организира от Българската федерация по скокове на батут със съдействието на Министерството на младежта и спорта и Община Варна.