БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Няма да има режим на водата във Велико Търново
Чете се за: 02:37 мин.
Уволнени са служители от „Автомобилна...
Чете се за: 02:05 мин.
Поискан е подкуп на шофьори на камиони, превозващи...
Чете се за: 01:20 мин.
Владимир Николов: Това, което се случва с мъжкия отбор,...
Чете се за: 01:20 мин.
Сняг до края на седмицата - вижте къде
Чете се за: 02:45 мин.
Вот "за" Европа: Проевропейската партия на...
Чете се за: 01:32 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Стоян Андонов награди медалистите от Световната купа по скокове на батут във Варна

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:32 мин.
Спорт
Запази

Заместник-министърът на младежта и спорта отличи състезателите на турнира.

стоян андонов награди медалистите световната купа скокове батут варна
Снимка: Министерство на младежта и спорта
Слушай новината

Заместник-министърът на младежта и спорта Стоян Андонов награди медалистите и закри Световната купа по скокове на батут в Двореца на културата и спорта във Варна.

„За мен е истинска чест да връча медалите на най-добрите състезатели в този зрелищен спорт и да обявя официално закриването на Световната купа по скокове на батут. Във Варна станехме свидетели не само на изключителните умения на състезателите, но и на силата на спортния дух“, каза доц. Андонов.

Той подчерта, че Министерството ще продължи да подкрепя инициативите на всички организации, които работят за развитието и популяризирането на спорта и поздрави Българската федерация по скокове на батут за отличната организация на състезанието.

„Убедени сме, че домакинството на престижни международни събития като Световната купа по скокове на батут утвърждава България на световната спортна карта и показва, че имаме потенциала да организираме турнири от най-висок ранг“, допълни Стоян Андонов.

Световната купа събра водещи спортисти от цял свят, които се състезаваха в дисциплините индивидуални и синхронни скокове.

Състезанието се организира от Българската федерация по скокове на батут със съдействието на Министерството на младежта и спорта и Община Варна.

Свързани статии:

България с двама състезатели в Топ 5 на Световната купа по скокове на батут
България с двама състезатели в Топ 5 на Световната купа по скокове на батут
В съпътстващия международен турнир при подрастващите българските...
Чете се за: 03:25 мин.
#Световна купа по скокове на батут във Варна #Стоян Андонов

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Сребърните волейболисти на България ще бъдат тържествено посрещнати на площад „Св. Александър Невски“
1
Сребърните волейболисти на България ще бъдат тържествено посрещнати...
Александър Николов в поредицата "Спортните таланти на България"
2
Александър Николов в поредицата "Спортните таланти на...
Кметът на Плевен: Това, което гражданите са принудени да търпят, е вследствие на дългото време нищо правене
3
Кметът на Плевен: Това, което гражданите са принудени да търпят, е...
България завоюва сребърните медали от световното първенство по волейбол
4
България завоюва сребърните медали от световното първенство по...
Владо Николов: Обещавам повече да не ги наричам деца, те са достойни мъже на България
5
Владо Николов: Обещавам повече да не ги наричам деца, те са...
Поискан е подкуп на шофьори на камиони, превозващи техника за концерта на Роби Уилямс
6
Поискан е подкуп на шофьори на камиони, превозващи техника за...

Най-четени

България се изправя срещу Италия във финала на световното първенство по волейбол
1
България се изправя срещу Италия във финала на световното...
Откриха втори спътник на Земята
2
Откриха втори спътник на Земята
Благомир Коцев: Цялото ми семейство е с ковид, затворете ме вкъщи без телефон, само да съм с тях
3
Благомир Коцев: Цялото ми семейство е с ковид, затворете ме вкъщи...
БНТ 1 излъчва пряко финала на световното първенство по волейбол между България и Италия
4
БНТ 1 излъчва пряко финала на световното първенство по волейбол...
На 87 години си отиде Клаудия Кардинале
5
На 87 години си отиде Клаудия Кардинале
България се изправя срещу Чехия в първия полуфинал на световното първенство по волейбол
6
България се изправя срещу Чехия в първия полуфинал на световното...

Още от: Други спортове

Гледайте в ефира на БНТ 3 колоездачната обиколка на Хърватия
Гледайте в ефира на БНТ 3 колоездачната обиколка на Хърватия
Иван Пешев награди Юлияна Янева за спечеления сребърен медал на световния шампионат по борба Иван Пешев награди Юлияна Янева за спечеления сребърен медал на световния шампионат по борба
Чете се за: 00:37 мин.
Спортни новини 29.09.2025 г., 12:25 ч. Спортни новини 29.09.2025 г., 12:25 ч.
Спортни новини 29.09.2025 г., 06:30 ч. Спортни новини 29.09.2025 г., 06:30 ч.
Спортни новини 28.09.2025 г., 20:55 ч. Спортни новини 28.09.2025 г., 20:55 ч.
Александър Николов в поредицата "Спортните таланти на България" Александър Николов в поредицата "Спортните таланти на България"
8757
Чете се за: 02:57 мин.

Водещи новини

400 лева и 300 евро за „пътя към сцената“ – арест за инспектори, изнудвали екипа на Роби Уилямс
400 лева и 300 евро за „пътя към сцената“ – арест...
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
Уволнени са служители от „Автомобилна администрация“, поискали подкуп от шофьори от екипа на Роби Уилямс Уволнени са служители от „Автомобилна администрация“, поискали подкуп от шофьори от екипа на Роби Уилямс
Чете се за: 02:05 мин.
У нас
България очаква своите герои: Прибират се националите по волейбол след триумфа на Световното България очаква своите герои: Прибират се националите по волейбол след триумфа на Световното
Чете се за: 01:12 мин.
Общество
От сняг до 30-градусови жеги: Какво време ни очаква през октомври? От сняг до 30-градусови жеги: Какво време ни очаква през октомври?
Чете се за: 02:22 мин.
Времето
Няма да има режим на водата във Велико Търново
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
Владимир Николов: Това, което се случва с мъжкия отбор,...
Чете се за: 01:20 мин.
Спорт
Цената на потребителската кошница остава 97 лева
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Кметът на Плевен: Това, което гражданите са принудени да търпят, е...
Чете се за: 02:12 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ