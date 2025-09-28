БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
България с двама състезатели в Топ 5 на Световната купа по скокове на батут

В съпътстващия международен турнир при подрастващите българските състезатели спечелиха общо 10 медала в индивидуалната надпревара.

Мариян Михалев
Снимка: БТА
Слушай новината

Две пети и едно шесто място записаха българските състезатели на Световната купа по скокове на батут във Варна, която БНТ 3 излъчи пряко.

В индивидуалните дисциплини Мариян Михалев направи впечатляващ пробив, след като за първи път нареди страната сред финалистите на състезание от такъв ранг. Състезателят на Марияна Макулова издържа на напрежението, изигра стабилно комбинацията си и с оценка от 58.02 точки се класира на шестата позиция. Златото с 61.58 точки завоюва Дмитри Нартов, състезаващ се като неутрален атлет.

В женските синхрони Христина Пенева и Марияна Узунова също изиграха стабилно съчетанието си, което им отреди петото място с оценка от 46.24 точки. Титлата взеха състезателките от Япония Хикару Мори и Саки Танака с 50.33.

В дисциплината смесени синхрони Христина Пенева и Калоян Петров се класираха също на петото място. Двамата издържаха на напрежението и изиграха комбинацията си без груби грешки, което им донесе оценка от 48.37 точки. Първото място спечелиха Хикару Мори и Юсей Мацумото (Япония) с 50.33.

В мъжките синхрони, където нямаше българско участие, златото отново бе за японците Юсей Мацумото и Мияно Хаято с 48.37 точки.

В съпътстващия международен турнир при подрастващите българските състезатели спечелиха общо 10 медала в индивидуалната надпревара - 3 златни, 5 сребърни и 2 бронзови.

В най-голямата възрастова група (младежи и девойки група 3) сребърни отличия завоюваха Калоян Петров и Антония Тодорова, а Мартин Димитров и Микаела Христова се наредиха на четвърта позиция.

При девойките в същата група шампионка е Марияна Узунова. Диана Сарафова завърши четвърта, а Цветин Стоянов зае същата позиция при младежите.

Във втората възрастова група при момичетата злато спечели Преслава Пенчева, а Кристина Колева и Цветелина Йоргова заеха съответно пето и седмо място. При момчетата Виктор Янков взе сребро, а Александър Рачев остана четвърти.

При най-малките (възрастова група 1, момчета) почетната стълбичка беше изцяло българска: шампион стана Георги Беловодски, втори се класира Георги Иванов, а трети - Ивилин Маздаров. Михаил Енчев и Борислав Илиев се наредиха на шесто и седмо място.

При момичетата в тази група България също има два медала - сребро за Никол Филипова и бронз за Елена Михайлова. Никол Арнаудова завърши четвърта, а Христиана Христова - пета.

Шампионите и техните подгласници в световната купа бяха наградени от заместник-министъра на младежта и спорта Стоян Андонов.

