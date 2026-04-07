Стрелба пред консулството на Израел в Истанбул

Стрелба в района на израелското консулство в Истанбул. Двама полицаи са ранени. Тримата нападатели са неутрализирани. Единият е ликвидиран, а другите двама са ранени.

По думите на очевидци за около минута са чути поне 20 изстрела. Стрелците са идентифицирани. По думите на турския вътрешен министър единият от тях има връзка с организация, която „се възползва от религията". Двама от тях са били братя.

Израел е информиран за случая. От там потвърдиха, че в момента на стрелбата в консулството не е имало персонал.