Стурла Холм Лагрейд с пета поредна победа за Световната купа по биатлон

Сезонът ще бъде закрит в неделя с масов старт на 15 км.

Стурла Холм Лагрейд
Снимка: БТА
Норвежецът Стурла Холм Лагрейд спечели преследването на 12,5 км за мъже в Холменколен, Норвегия, записвайки своята пета поредна индивидуална победа в сезона на Световната купа по биатлон. Българинът Владимир Илиев не стартира в предпоследното състезание за сезона.

Лагрейд завърши без грешка на стрелбището и финишира за 30:31,4 минути, затвърждавайки впечатляващата си форма след успешното участие на Олимпийските игри в Милано/Кортина, където спечели две сребърни и две бронзови отличия. С тази победа норвежецът регистрира 13 поредни подиума, включително и Олимпиадата.

Втори остана носителят на Световната купа Ерик Перо (Франция), който също не допусна грешка на стрелбището, но загуби след фотофиниш. Трети е сънародникът му Емилиен Жаклен с две грешки и изоставане от 1:11,2 минути.

В генералното класиране на Световната купа Перо е недостижим с 1198 точки, Лагрейд е втори с 929, а шведът Себастиан Самуелсон е трети с 884. В дисциплината преследване Перо завърши първи с 412 точки, следван от Самуелсон с 343 и Лагрейд с 329.

